"Зерно з України": Фінляндія виділить €3 млн на експорт продовольства і розмінування полів

За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіоми, Фінляндія має намір сприяти відновленню продовольчої безпеки та економічної активності України.

Фінляндія надає 3 мільйони євро як додаткову підтримку продовольчої безпеки в Україні. Фінансування буде спрямовано на транспортування зерна з України до країн, чия продовольча безпека перебуває під загрозою через наслідки російської агресії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія підтримала Всесвітню продовольчу програму (WFP) і постачання зерна з України, щоб пом'якшити наслідки агресивної війни Росії після лютого 2022 року. За підтримки Фінляндії WFP закуповує зерно в Україні та доставляє його до країн Африки, які потерпають від продовольчої кризи. З наданої наразі підтримки 2 мільйони євро підуть як гуманітарна допомога на ініціативу "Зерно з України", що реалізується WFP", — повідомили в МЗС.

Раніше Фінляндія вже виділила на перевезення зерна з України 11,5 мільйона євро.

У пресрелізі МЗС ідеться, що частину коштів буде спрямовано на розмінування українських аграрних земель, щоб можна було швидше відновити сільськогосподарське виробництво.

"За оцінками, до третини сільськогосподарських земель України є мінно-вибухонебезпечними. Тисячі ферм і сільських домогосподарств були змушені скоротити або повністю зупинити свою виробничу діяльність", — йдеться в заяві.

Зазначається, що ООН у співпраці з урядом України запустила в Україні проєкт, який поєднує в собі розмінування, гуманітарну допомогу та співпрацю з метою розвитку.

"Підтримуючи відновлення сільськогосподарського сектору України в постраждалих від війни регіонах, ми сприяємо відновленню продовольчої безпеки та економічної активності країни", — заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Додаткове фінансування збільшує підтримку Фінляндією гуманітарного розмінування в Україні до загальної суми приблизно у 8,25 мільйона євро.

Нагадаємо, у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя. За інформацією заступника начальника Херсонської ОВА Ольги Малярчук, тільки минулого тижня сапери знищили понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.

Раніше Зеленський пояснив значення Чорного моря для світу. Агресія росіян, на думку глави держави, негативно впливає на глобальну продовольчу безпеку і порушує міжнародні морські шляхи.