З колосками пшениці: у Варшаві вшанували памʼять жертв Голодомору 1932-33 років (фото, відео)

Українки привели своїх дітей, аби показати їм, хто був і залишається їхнім ворогом протягом століть.

У Варшаві вшанували памʼять жертв Голодомору 1932-33 років у суботу, 25 листопада 2023 року. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Люди прийшли на православний цвинтар у польській столиці у 90-ті роковини одного з наймасштабніших геноцидів українського народу. Зокрема, представники українського посольства, учасники національної скаутської організації України "Пласт", українки з дітьми принесли свічки та колоски пшениці як символи Голодомору, аби вшанувати памʼять невинних жертв комуністичного режиму.

Спочатку провели богослужіння, а згодом люди поклали лампадки та колоски із синьо-жовтими стрічками до памʼятника.

"Весь світ сьогодні бачить, що, на жаль, зло в той час не було належним чином покаране, тому воно сьогодні відродилося, в новій формі, але за сутністю таким ж злом, як було тоді. Сьогодні Російська Федерація… знову вчиняє геноцид проти українського народу. Але ми сьогодні показуємо всьому світу, що свобода для нас понад усе. Воля і незалежність для нас понад усе і український народ мужньо сьогодні виборює незалежність, свободу, волю в нечесній боротьбі, яку проти нас розвʼязала РФ", — зазначив посол України у Польщі Василь Зварич.

А кореспондентка Радіо Свобода Наталія Волосацька розповіла, що діти мають "чітко знати, хто ворог був тоді, той же тепер".

У Варшаві вшанували памʼять жертв Голодомору Фото: Скриншот

Нагадаємо, росіяни масово атакували Україну в ніч на 25 листопада 2023 року, день, коли українці вшановують памʼять померлих під час Голодоморів.

Також Фокус писав про знищення окупантами на Херсонщині памʼятників жертвам Голодомору.