Маск під час поїздки до Ізраїлю погодився з Нетаньяху у необхідності знищити ХАМАС

Американський бізнесмен зазначив, що хотів би допомогти єврейській державі "демілітаризувати" та "дерадикалізувати" сектор Гази після закінчення конфлікту.

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск погодився з Біньяміном Нетаньяху, що потрібно знищити палестинський рух ХАМАС. Про це він заявив під час спілкування із ізраїльським прем'єр-міністром у форматі аудіочата у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Так, іншого варіанту немає", — сказав він.

Крім того, бізнесмен зазначив, що хотів би допомогти єврейській державі "демілітаризувати" та "дерадикалізувати" сектор Гази після закінчення конфлікту.

"Відмінність полягає в тому, що Ізраїль намагається уникнути вбивства мирних жителів", — додав підприємець.

Антисемітизм і фейки: техногігант IBM і Євросоюз припинили співпрацю з Х: деталі

Нагадаємо, 18 листопада ЗМІ повідомили, що американський технологічний гігант IBM і Європейський Союз припинили рекламне співробітництво із соцмережею X, що належить Ілону Маску, на тлі побоювань щодо розпалювання антиєврейської ненависті та дезінформації на платформі.

У понеділок, 27 листопада, американський підприємець Ілон Маск здійснив візит до Ізраїлю. За даними журналістів Reuters, в Ізраїлі у бізнесмена запланована зустріч із президентом країни Ісааком Герцогом, а також із родичами заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу в секторі Газа.

Очікується, що Маск і Герцог обговорять "необхідність дій у боротьбі зі зростаючим антисемітизмом в Інтернеті". Як зазначають журналісти, ця поїздка може допомогти Маску відновити свою репутацію в єврейських громадах після того, як його звинуватили в серії антисемітських заяв.

Нагадаємо, 11 жовтня, Ілон Маск припустив, що в разі, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАСу буде тривалою, варто готуватися до "громадянської війни" в Європі.