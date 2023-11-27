На російсько-грузинському кордоні застрягли колишні українські в'язні, — ЗМІ (фото, відео)

Українцям доводиться жити в нейтральній зоні на КПП, оскільки їх не пускають на територію Грузії. За словами волонтерів, це вже не перший подібний випадок.

На російсько-грузинському кордоні застрягли 16 колишніх ув'язнених з України. Йдеться про чоловіків з окупованих територій, які опинилися в ув'язненні до початку російської агресії, але були звільнені вже після, пише грузинське медіа Paper Kartuli 27 листопада, посилаючись на представників проєкту допомоги українцям Volunteers Tbilisi.

Повідомляється, що українці, які бажають потрапити до Грузії, змушені жити в нейтральній зоні на контрольно-пропускному пункті "Дар'ялі", оскільки їх не впускають на територію країни. За даними журналістів, ідеться про 16 українців. Термін їхнього перебування на КПП — від 3 до 18 днів.

"Кілька людей там — кримчани, вони опинилися в ув'язненні до анексії, а після їх перевели в Херсон. На руках із документів: довідка про звільнення та папір про підтвердження особи", — зазначають волонтери.

У публікації йдеться про те, що частина людей змушені жити в підвальному приміщенні без опалення. Деякі з них уже захворіли.

Волонтери зазначають, що вже тричі привозили колишнім в'язням гуманітарну допомогу. За їхніми словами, МЗС України та посольство України в Грузії обізнані про ситуацію. Також повідомляється, що це вже не перший подібний випадок.

Депортація українських в'язнів: що відомо

У ніч з 16 на 17 серпня співробітники прикордонної служби Грузії не впустили на територію своєї країни шістьох громадян України. П'ятеро з шести — це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких російські силовики під час відступу вивезли досиджувати терміни на територію Росії. І ще один — громадянин України, який в'їхав до РФ і потрапив до фільтраційного табору.

Пізніше медіа повідомили, що 11 жовтня ще 7 колишніх українських ув'язнених із Херсона спробували перетнути російсько-грузинський кордон, однак їм це не вдалося. За словами журналістів, один із колишніх в'язнів повідомив, що на знак протесту порізав собі вени. За даними організації Volunteers Tbilisi, їх впустили до Грузії тільки 25 жовтня.

Колишні українські в'язні в Грузії Фото: volunteers_tbilisi/Instagram

Нагадаємо, 6 листопада прем'єр-міністр Грузії заявив, що російські солдати вбили громадянина Грузії під час перебування вздовж лінії фронту між окупованим Москвою сепаратистським регіоном Південна Осетія і територією, контрольованою грузинським урядом.

Раніше, 6 жовтня, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий припустив, що Росія планує захопити Україну в 2025 році, а потім піти війною на Грузію або Казахстан.