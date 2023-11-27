Блокада українського кордону: Польща запропонувала Україні вирішення проблеми
Організатор протесту на українсько-польському кордоні Рафал Меклер назвав блокаду вихованням, а Україну порівняв із "розпещеною дитиною". За його словами, якщо не купувати на сніданок морозиво і шоколад, дитина починає тупати, кричати й валятися на тротуарі.
Уряд Польщі висунув до України вимоги щодо зняття блокади на кордоні. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик у листі до свого українського колеги повідомив, що одна з причин протесту польських перевізників — система електронної черги, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу. Лист опубліковано на сайті Міністерства інфраструктури Польщі.
Адамчик закликав терміново виконати вимоги польських перевізників і запропонував скасувати обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі щонайменше на двох пунктах пропуску: "Зосін — Устилуг" і "Нижанковичі — Мальховіце".
Зі свого боку, організатор протесту на українсько-польському кордоні Рафал Меклер вважає блокаду українського кордону вихованням "розпещеної дитини".
"Є країна, поведінка якої схожа на поведінку розпещеної дитини, — написав він у Facebook. — Коли батько дарує солодощі, купує іграшки, багато чого дозволяє, дитина ввічлива. Але, коли батько перебуває у складній ситуації, і немає коштів, щоб купувати на сніданок морозиво, шоколад і Disneyland, дитина починає тупотіти, кричати та валятися на тротуарі".
Що відомо про Рафала Меклера?
Акцію на кордоні у вересні організував польський Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Її ідейний натхненник — власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер. Він очолює люблінський осередок партії Конфедерація Свободи й Незалежності.
Міжнародними перевезеннями він займається з 2013 року. На місцевих виборах 2018 року балотувався від партії Національний рух, у 2019 році — брав участь уже в парламентських виборах.
Меклер називає себе патріотом і підприємцем. Він захоплюється військовою справою, класичною філософією і геополітикою.
Нагадаємо, що німецька митниця зупинила рух усіх польських фур.
Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про торгову війну між Польщею та Україною. Польські перевізники намагаються відновити "справедливість" і витіснити українських конкурентів з ринку.