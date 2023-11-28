"Знайшла в лісі": 19-річна дівчина принесла в лікарню немовля, приховавши несподівані деталі
Молода жінка попросила незнайомого водія підвезти її до місцевої лікарні. На руках вона тримала загорнуту ковдру дитину, яку невдовзі передала медикам.
24 листопада до польської лікарні звернулась 19-річна дівчина з новонародженою дитиною. Згодом історія отримала несподіване продовження. Деталями поділились у місцевому медіа Wprost.
Дівчина заявила, що знайшла малюка в лісі. Того ж дня медики встановили, що він народився нещодавно. Дитина виявилась здоровою та була направлена у відділення новонароджених.
Проте незабаром дівчина зізналася, що вона і є матір’ю немовляти. Медики підтвердили це за допомогою відповідних досліджень.
Журналісти з’ясували, що невідома могла народити дитину в полі. Повідомлялось, що вона не мала телефону та не могла викликати "швидку".
Молода жінка загорнула маля в ковдру, яку мала з собою, та вирушила в бік дороги. Там вона попросила допомоги у водія, який проїжджав повз. Чоловік підвіз незнайомку з дитиною до місцевої лікарні.
За даними ЗМІ, "знайдена в лісі" дитина — не перша у дівчини. Два роки тому вона вже народила сина, але була обмежена у батьківських правах на нього.
Коли молода жінка завагітніла вже вдруге, родина вигнала її. Вона була змушена гостювати у друзів, а незадовго до пологів залишилась зовсім бездомною.
Журналісти стверджують, що мати "безпорадна в житті" і може не впоратись з доглядом за немовлям. Проте відмовлятися від доньки вона не бажає.
19-річну дівчину направили до центру допомоги. Вона поїде туди, коли випишеться з лікарні.
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