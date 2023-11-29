Американські штати отримали великі інвестиції в економіку на тлі військової допомоги Україні, – ЗМІ

Штати, які вагаються щодо підтримки Джо Байдена на виборах 2024 року, могли отримати кошти з витрат на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.

У намаганні заручитися більшою підтримкою з боку республіканців, які проголосували проти подальшої допомоги Україні, адміністрація президента США Джо Байдена поширила інформацію щодо вигоди для штатів від військової допомоги нашій державі. Про це повідомляє Reuters.

Інформація, яку отримало агентство, свідчить про те, що інвестиції розбиваються на певні транші для штатів на суму 27 млрд доларів. Ці кошти, як йдеться у повідомленні, Білий дім витратив на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.

Так, Пенсільванія отримала 2,4 млрд доларів. Ці кошти надані, як результат замовлень на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестицій для впровадження нових технологій.

Також вказано, що Техас отримав 1,45 млрд доларів. Кошти надані на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї.

Близько 2,2 млрд доларів надійшло до Аризони. Разом із Пенсільванією це ключові штати, які вагаються щодо свого вибору за кандидата в наступному році, що має вирішальне значення для Байдена.

У Вісконсині та Арканзасі, згідно з поширеними документами, компанії отримали контракти на суму понад 1 млрд доларів. Між виробничими підприємствами, розташованими більш ніж у двох десятках інших штатів, розподілили ще 18 млрд доларів.

Нагадаємо, 28 листопада спікер Конгресу Майк Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом. Він наголосив на тому, наскільки для США важливо "працювати над зміною власної прикордонної політики". Спікер зауважив, що почувається "упевнено й оптимістично" стосовно розгляду питання відповідної допомоги Україні.