Тіла скинули з обриву: у Туреччині знайшли вбитими двох росіянок, — ЗМІ (фото, відео)

Стався інцидент у районі курортного міста Бодрум, де 42-річна Ірина Двізова працювала моделлю. Із жінкою та її 15-річною донькою міг розправитися колишній чоловік із Литви.

На території Туреччини було вбито двох громадянок Російської Федерації. Їхні загорнуті в простирадло тіла знайшли біля дороги. Про це повідомляє місцеве видання CNN Turk 29 листопада.

Зазначається, що сталося це в районі курортного міста Бодрум. Убитих росіянок, які були додатково зв'язані мотузками, виявили на схилі біля дороги, яка веде в Ічмелер. Знайшли їх співробітники поліції, які патрулюють цю територію.

Загиблими виявилися жінка і дівчинка підліткового віку. За даними видання Anterhaber, йдеться про 42-річну Ірину Двізову та її 15-річну доньку Даяну. Жінка працювала моделлю і брала участь у зйомках кампаній для люксових брендів одягу на території Туреччини.

Водночас російське медіа Shot пише, що жінка в Туреччині працювала рієлтором, а моделлю вона була в минулому. У Бодрумі разом із дочкою вона знімала віллу.

Попередньо сім'ю було застрелено і в цьому підозрюють "іноземну особу". Поліція вже зайнялася розслідуванням.

Медіа "Осторожно, новости" пише, що зникли мати і дочка ще кілька днів тому і родичі почали їх шукати. У будинку, в якому вони проживали, було виявлено кров на дивані.

У Туреччині знайшли тіла двох громадянок Росії Фото: Shot

За однією версією, головним підозрюваним у вбивстві є чоловік Ірини Двізової, який має громадянство Фінляндії. Mash же повідомляє, що це міг зробити 45-річний Андрій Куслевич — колишній чоловік убитої, уродженець Литви.

"Недовгий час він також жив у Росії, де мав проблеми із законом. У 2017 році його затримали в Москві за запитом влади Монако. Повідомлялося, що Куслевич працював охоронцем в олігарха й обікрав начальника", — ідеться в повідомленні.

У Туреччині знайшли тіла двох громадянок Росії Фото: Shot

Під час шлюбу з Іриною у них народився син, якому зараз 5 років. Після вбивства, як зазначають джерела в правоохоронних органів, він міг повернутися назад до Литви.

Попередньо підозрюваний застрелив матір із дочкою на орендованій віллі, обмотав їхні тіла в простирадла і скинув з обриву. Такі висновки було зроблено виходячи із записів камер відеоспостереження.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що в Туреччині заарештували українця, який на смерть збив грабіжників. За даними журналістів, загиблі могли бути громадянами Туреччини та Азербайджану. Вони намагалися вкрасти сумку, в якій було 35 тисяч євро. Громадянина України після інциденту затримали.