Зустрінеться з Лавровим: Блінкен приїде на засідання ОБСЄ

Держсекретар збирається бути на зустрічі на знак солідарності з жителями Північної Македоії, які пройшли важкий рік і виконали прекрасну роботу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), на якому також присутній глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомив журналістам представник Держдепартаменту США, повідомляє"Голос Америки".

Важливо зазначити, що Україна і країни Балтії вирішили не брати участь у цьому заході.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Північній Македонії, запланована на 30 листопада — 1 грудня в Скоп'є, зіткнулася з рішенням глав МЗС України, Латвії, Естонії та Литви бойкотувати захід через участь глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ і тому збираємося відвідати його", — сказав представник Держдепартаменту США.

На запитання, з яким повідомленням Ентоні Блінкен їде на це засідання, представник Держдепу сказав:

"Я вважаю, що ОБСЄ справді важливий інститут для вирішення політичних питань і питань з прав людини в Європі. І тому держсекретар США збирається бути там на знак солідарності північномакедонцям, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ".

Нагадаємо, що 8 листопада Лавров поскаржився на санкції і зажадав пустити його в Північну Македонію.

Також повідомлялося, що глава МЗС РФ назвав НАТО пережитком минулого. Альянс, за його словами, намагається контролювати всю планету, але "надірветься".