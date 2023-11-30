"Впливав на світові справи": у своєму будинку помер дипломат Генрі Кіссінджер, — ЗМІ
Повідомляється, про смерть Кіссінджера було оголошено в заяві його консалтингової фірми. Причина смерті — поки що не названа.
Американський державний діяч, колишній держсекретар США і дипломат Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років. Про це пише видання The Washington Post.
За словами журналістів, про його смерть було оголошено в заяві його консалтингової фірми. Причина смерті — невідома.
Видання зазначило, що, будучи євреєм, Кіссінджер прибув до США підлітком у 1938-му році, втікши від нацистських репресій. Він мав величезний вплив на зовнішню політику США за часів адміністрацій президентів США Річарда Ніксона і Джеральда Форда.
"Будучи єдиною людиною, яка коли-небудь була радником з національної безпеки і держсекретарем Білого дому одночасно, він здійснював контроль над зовнішньою політикою США, з яким рідко міг зрівнятися будь-хто, хто не був президентом", — ідеться в матеріалі.
Однак, пише видання, багато хто піддавав рішення Кіссінджера критиці. Те, що він вважав прагматичним, багато аналітиків вважали безпринципним маневруванням, яке не відповідає політиці прав людини.
Кіссінджер, відповідаючи своїм критикам, написав у своїй книжці "Завершуючи війну у В'єтнамі", що історія представляє однозначні альтернативи тільки за рідкісних обставин
"Більшу частину часу державні діячі повинні знаходити баланс між своїми цінностями і потребами", — писав він.
Нагадаємо, що в червні Кіссінджер заявляв, що президент РФ Володимир Путін може втратити владу в разі поразки в Україні. За його словами, у глави Кремля можуть виникнути проблеми зі збереженням влади, якщо Москва припинить свої військові операції в Україні та підпише з Європою мирний договір.