"Впливав на світові справи": у своєму будинку помер дипломат Генрі Кіссінджер, — ЗМІ

Повідомляється, про смерть Кіссінджера було оголошено в заяві його консалтингової фірми. Причина смерті — поки що не названа.

Американський державний діяч, колишній держсекретар США і дипломат Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, про його смерть було оголошено в заяві його консалтингової фірми. Причина смерті — невідома.

Видання зазначило, що, будучи євреєм, Кіссінджер прибув до США підлітком у 1938-му році, втікши від нацистських репресій. Він мав величезний вплив на зовнішню політику США за часів адміністрацій президентів США Річарда Ніксона і Джеральда Форда.

"Будучи єдиною людиною, яка коли-небудь була радником з національної безпеки і держсекретарем Білого дому одночасно, він здійснював контроль над зовнішньою політикою США, з яким рідко міг зрівнятися будь-хто, хто не був президентом", — ідеться в матеріалі.

Однак, пише видання, багато хто піддавав рішення Кіссінджера критиці. Те, що він вважав прагматичним, багато аналітиків вважали безпринципним маневруванням, яке не відповідає політиці прав людини.

Кіссінджер, відповідаючи своїм критикам, написав у своїй книжці "Завершуючи війну у В'єтнамі", що історія представляє однозначні альтернативи тільки за рідкісних обставин

"Більшу частину часу державні діячі повинні знаходити баланс між своїми цінностями і потребами", — писав він.

Нагадаємо, що в червні Кіссінджер заявляв, що президент РФ Володимир Путін може втратити владу в разі поразки в Україні. За його словами, у глави Кремля можуть виникнути проблеми зі збереженням влади, якщо Москва припинить свої військові операції в Україні та підпише з Європою мирний договір.