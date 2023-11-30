Відмовились пропускати Захарову: Лавров летів на зустріч ОБСЄ іншим маршрутом, — росЗМІ

У розпорядженні російського агентства нібито є відповідна нота офіційної Софії, де зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації "не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку".

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув до столиці Північної Македонії Скоп'є на зустріч ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була речниця МЗС РФ Марія Захарова. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Довжина маршруту міністерського борту становила близько 4 тис. км, шлях зайняв понад п'ять годин.

"Болгарська сторона відмовила у прольоті літаку глави МЗС РФ, якщо на борту перебуватиме офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова", — заявили у повідомленні.

У розпорядженні ТАСС нібито є відповідна нота офіційної Софії, де зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації "не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку". Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС.

Нагадаємо, 29 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що держав, які виступають проти участі міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в саміті Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії, більше чотирьох, проте кожна з країн висловлює свій протест по-різному.

28 листопада в МЗС заявили, що делегація України не братиме участі в засіданні ОБСЄ в Північній Македонії на рівні міністра закордонних справ. За словами речника відомства Олега Ніколенка, у поточних умовах присутність на засіданні ОБСЄ міністра закордонних справ РФ посилюватиме кризу в організації.

Слідом за Україною про свій намір бойкотувати засідання ОБСЄ повідомили міністри з Литви, Естонії та Латвії. У їхній спільній заяві йдеться, що поява Лаврова надасть Москві чергову можливість для пропаганди.