Верховний суд РФ оголосив екстремістським та заборонив "міжнародний рух ЛГБТ" (відео)

Відтепер представників ЛГБТ-руху в Росії можуть посадити у в'язницю на 12 років, пояснили місцеві ЗМІ.

У Верховному Суді РФ оголосили рішення щодо діяльності "міжнародного суспільного руху ЛГБТ". Починаючи з 30 листопада будь-які яка діяльність у даному напрямку буде вважатись екстремістською і каратиметься відповідно до Кримінального кодексу Росії. Про рішення російського судді написали у Telegram-каналі російського агентства "РИА Новости".

У дописі вказується, що "міжнародний суспільний рух ЛГБТ" забороняється на території РФ. Також суддя зазначив, що рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

На відео, знятому журналістами на місці подій, суддя виступає в медичній масці, закриваючи обличчя. Однак медіа вказали його ім'я — це Олег Нефьодов.

ЛГБТ у РФ — деталі

РосЗМІ незабаром після оприлюднення рішення ВС Росії опублікувало коментар юриста. Російський юрист вказав, що, на його думку, воно стосується "міжнародного руху", але начебто не торкнеться окремих ЛГБТ-людей.

ЛГБТ-рух в Росії - кометра російського юриста Фото: Скриншот

Між тим російська служба BBC пояснила, що наступ на ЛГБТ-рух у Росії почався з осені минулого року. Спершу у листопаді 2022 року депутати Держдуми повністю заборонили те, що у РФ вважають за "гей-пропаганду" (перед цим заборонили таку ж діяльність серед неповнолітніх). У липні 2023 року — — заборонили трансперехід. 17 листопада до суду звернулось Міністерство юстиції з проханням заборонити "міжнародний рух ЛГБТ". При цьому журналісти відзначили, що такої "міжнародної" організації у світі не існує.

Згідно з рішенням Верховного Суду, якщо виникне підозра в екстремістській діяльності, якою тепер стала діяльність ЛГБТ-спільноти, то росіянин може отримати адміністративне або кримінальне покарання. Адміністративне покарання — штраф до 800 тис. руб. Кримінальне — до 12 років колонії. Каратимуть за наступні дії: участь або фінансування ЛГБТ-організацій, надання послуг, поширення інформації, у тому числі — в соцмережах.

Між тим напередодні стало відомо про інше рішення російських урядовців. Зокрема, у медіа стверджують, що при в'їзді до РФ іноземці мають підписувати спеціальний документ, в якому обіцяють підтримувати виключно "традиційні цінності". Водночас раніше Фокус писав про росіян-злочинців, яких президент Володимир Путін звільнив від покарання. Серед звільнених — людожери, які убили кількох росіян, а потім пішли воювати в Україні.

Нагадуємо, 30 листопада ЗМІ повідомили про підрив залізниці, яка з'єднує РФ та Китай. Тим часом 28 листопада президент Чехії наголосив на загрозі для Європи: на його думку, Росія планує атакувати кілька європейських країн.