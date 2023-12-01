"Рух зупиниться": прикордонники прокоментували обстановку на кордоні зі Словаччиною

За даними ДПСУ, в України на кордоні зі Словаччиною один пункт пропуску і якщо його заблокують, то перевезення не зможуть бути здійснені.

Перевізники зі Словаччини наразі не перегороджують шлях через кордон з Україною, проте оголосили про плани розпочати страйк сьогодні, 1 грудня, о 15:00 за європейським часом. Наразі на кордоні зі Словаччиною очікують пропуску близько 600 вантажівок. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Та ситуація, яка є на кордоні з Польщею, вона додала вже в чергах як на словацькому кордоні, так і на кордоні з Угорщиною. Тому що до 6 листопада на напрямку цих кордонів ми не фіксували черг із вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону на бік України. Знову ж таки — це через збільшення кількості транспортних засобів, які прибувають до кордону", — розповів Демченко.

Згідно з його висловлюванням, як водії, так і перевізники обирають альтернативні маршрути через неможливість перетнути кордон із Польщею.

Говорячи про поточну ситуацію, спікер зазначив, що на ранок сьогодні біля пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" (кордон зі Словаччиною) утворилася черга з приблизно 600 вантажівок.

Біля пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною спостерігається ситуація, за якої до тисячі вантажних транспортних засобів очікують можливості перетнути кордон.

"І від учора ми маємо інформацію від словацьких колег про те, що сьогодні о 15:00 за європейським часом почнеться блокування руху для вантажівок саме в напрямку пункту пропуску "Вишнє Нємецке" (з нашого напрямку пункт пропуску "Ужгород"). І будуть вчинятися ці дії — представники спілки перевізників Словаччини", — додав Демченко.

Він зазначив, що подібна ситуація вже мала місце 21 листопада. Тоді союз перевізників Словаччини відмовився нести відповідальність за блокування кордону, заявивши, що вони не проводили блокаду.

"Але власне 21 числа ми мали півдня заблокованого кордону, коли вантажівки практично не рухалися на виїзд і в'їзд", — додав спікер.

Тоді в ніч з 21 на 22 листопада словацькі прикордонники повідомили, що рух розблоковано і відтоді ситуація на кордоні зі Словаччиною була стабільною.

"Сьогодні о 16:00 за Києвом будемо бачити яка складеться ситуація на кордоні зі Словаччиною далі. Хоча учасники цієї акції зазначили, що вони на виїзд зі Словаччини будуть пропускати десь по 4 вантажівки на годину", — зазначив Демченко.

Він також додав, що в України на кордоні зі Словаччиною один пункт пропуску і якщо його заблокують, то рух із сусідньою країною зупиниться.

Нагадаємо, що 17 листопада Фокус писав, що в Закарпатській області митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні. Затори з вантажівок зросли за рахунок фур з польського напрямку, і машини продовжують прибувати.