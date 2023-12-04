В РФ мультик My Little Pony зв'язали з ЛГБТ і маркували плашкою 18+ (фото)

Маркування поставили через поні на ім'я Rainbow Dash, яка має хвіст та гриву в кольорах веселки.

Верховний суд в РФ 30 листопада оголосив екстремістським та заборонив "міжнародний рух ЛГБТ", а будь-яка діяльність у цьому напрямку каратиметься відповідно до Кримінального кодексу країни-агресорки. У відомому мультику My little pony в Росії вбачили зв'язок з ЛГБТ. Про це повідомляє російське видання SOTA.

"Онлайн-кінотеатр Кінопошук HD поставив плашку 18+ на мультфільм My little pony ("Мій маленький поні"). Можна припустити, що плашку поставили через поні на ім'я Rainbow Dash (буквально, Веселка Деш)", — йдеться в повідомленні.

Анімаційний персонаж крім імені Веселка Деш має хвіст і гриву в кольорі веселки.

Заборона ЛГБТ у РФ

РосЗМІ незабаром після оприлюднення рішення ВС Росії опублікувало коментар юриста, який зазначив, що на його думку, воно стосується "міжнародного руху", але нібито не торкнеться окремих ЛГБТ-людей.

Наступ на ЛГБТ-рух у Росії почався з осені минулого року. Спершу депутати Держдуми заборонили "гей-пропаганду", а згодом — трансперехід.

Згідно з рішенням Верховного Суду, якщо виникне підозра в екстремістській діяльності ЛГБТ-спільноти, то росіянин може отримати адміністративне або кримінальне покарання. Також у медіа стверджують, що при в'їзді до РФ іноземці мають підписувати спеціальний документ, в якому обіцяють підтримувати виключно "традиційні цінності".

Нагадаємо, що Верховний суд РФ оголосив екстремістським та заборонив "міжнародний рух ЛГБТ". Відтепер представників цього руху в Росії можуть посадити у в'язницю на 12 років.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що тема ЛГБТ не повинна виділятися, як це відбувається за межами РФ.