Згідно з дослідженням Finder, 40% представників "покоління Z" витратили гроші на "тривожні валізки".

Молоді американці, які побоюються, що за виборами 2024 року і можливою перемогою Дональда Трампа буде громадянська війна, роблять запаси найнеобхіднішого — води, туалетного паперу та іншого. 40% представників "покоління Z" витратили гроші на "тривожні валізки". Про це йдеться в новому дослідженні громадської думки, яке провела компанія Finder.

Представники Gen-Z — дорослі, що народилися після 1997 року, з більшою ймовірністю готуються до катастрофічного сценарію розвитку подій. Значні 40% молодих людей сказали, що торік витратили гроші на предмети першої необхідності, які можуть стати в пригоді за надзвичайних обставин.

Опитування проводилось серед 2179 дорослих американців із 9 січня до 17 лютого минулого року, похибка становить 2%. Представники Finder, яка збирає дані про підготовку з 2017 року, запитували людей про те, чи витрачали вони гроші на підготовку до надзвичайних ситуацій в останні 12 місяців.

Підсумки дослідження

З'ясувалося, що в "тривожних" запасах представників усіх поколінь головним була вода. 20% людей, які належать до "покоління Z", купували туалетний папір.

Підсумки дослідження

Підсумки опитування говорять про те, що 29% американців витратили гроші на підготовку, тоді як у 2017 році таких людей було 25%. Багато з тих, хто побоюється апокаліптичних сценаріїв, сказали, що вживають запобіжних заходів перед виборами 2024 року, оскільки бояться громадянських заворушень. Інші ж припускають, що американський уряд належним чином не підготується до наступного стихійного лиха.

Авторка контенту про підготовку до лиха Брекке Вагонер сказала, що клімат стане більш суворим через глобальні зміни.

Сезонні шторми — це головна небезпека, пояснила вона в інтерв'ю USA Today.

"Може статися електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електричні мережі. Ядерна війна може статися. Громадянська війна може статися. Але бурі точно будуть", — сказала вона.

Нагадаємо, що, за твердженням колишнього британського дипломата, експрезидент Дональд Трамп після повернення до влади може укласти тіньову угоду з Кремлем, щоб віддати РФ території України. У найгіршому зі сценаріїв, Москва може досягти своєї початкової мети із захоплення України.

Також повідомлялося, що, за оцінками американських аналітиків, перед президентськими виборами 2024 року в Кремлі побоюються, що провали ЗС РФ в Україні вплинуть на підсумки.