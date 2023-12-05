"Через погрози Орбана": Мішель перервав свій візит до Китаю, — Politico

За даними журналістів, прем'єр Угорщини закликав президента Європейської ради зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту.

Президент Європейської ради Шарль Мішель перерве свою поїздку до Пекіна через заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який висловлює погрозу зірвати майбутній саміт лідерів Європейського союзу в грудні. Про це повідомляє видання Politico.

"Мішель, який поїхав до Китаю на перший з 2019 року особистий ЄС-Китай, повернеться до Брюсселя, щоб продовжити переговори з лідерами щодо подальших дій", — ідеться в матеріалі.

Видання пише, що в листі від 4 грудня Орбан закликав Мішеля зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради.

"Я з усією повагою закликаю вас не закликати Європейську раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", — написав Орбан.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці поточного тижня з метою обговорення питання початку переговорів щодо можливого вступу України до Європейського союзу.

27 листопада ЗМІ повідомили, що керівник уряду Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати проведення грудневого саміту лідерів Євросоюзу. За словами журналістів, голова Європейської ради планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з угорським прем'єром.

Раніше, 27 жовтня стало відомо, що на саміті Європейського союзу західні союзники України намагалися переконати прем'єр-міністра Угорщини та його словацького колегу Роберта Фіцо продовжити допомагати Києву.