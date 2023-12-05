Лідер КНДР заплакав та закликав жінок народжувати більше дітей (відео)

Як пишуть іноземні ЗМІ, Кім Чен Ин заявив, що жінки повинні виховувати дітей та прищеплювати їм цінності комуністичної партії.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся із тисячами жінками на Національній зустрічі матерів у Пхеньяні. Під час події він заплакав та закликав жителів країни народжувати більше дітей. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що Кім Чен Ин звернувся та жінок та зазначив, що їхній обов'язок — зупинити падіння народжуваності в країні, аби зміцнити національну владу. При цьому, він витирав свої очі хустинкою. Видання пише, що разом із лідером плакали і жінки, які брали участь у зустрічі.

За словами лідера КНДР, матері мають долучитися до вирішення "безліч соціальних завдань". Так, жінки повинні виховувати дітей та прищеплювати дітям цінності комуністичної партії, щоб вони продовжували "революцію".

Журналісти пишуть, що таку зустріч із матерями в КНДР проводять вперше за останні 11 років. Імовірно, що вищі посадові особи Північної Кореї занепокоєні зниженням народжуваності.

Зазначається, що останній раз у країні проводили перепис населення у 2008 році, тоді воно становило 24 мільйони. За попередніми оцінками на сьогодні в КНДР проживає близько 25,7 мільйона осіб.

Видання зазначає, що протягом останніх десяти років народжуваність в країні постійно знижувалася. Зокрема, середня кількість дітей на одну у жінку у 2014 році становила – 1,88 дитини на жінку, а у 2022 році – 1,79 дитини на жінку.

Щоб заохотити жінок народжувати дітей цього року у країні запровадили пільги для сімей з трьома та більше дітьми. Зокрема, йдеться про державні субсидії, безкоштовне житло, харчування, медикаменти та пільги на навчання.

Нагадаємо, наприкінці листопада ЗМІ писали, що лідер Північної Кореї змушує жителів країни співати гімн, який вихваляє його "силу кохання". Зокрема, композиція вітатиме Ким Чен Ина перед будь-яким публічним заходом.

Також нещодавно стало відомо, що дочку Кім Чен Ина неправильно називали протягом десяти років. Причиною цьому є гравець НБА, який неправильно зрозумів фразу сказану лідером країни.