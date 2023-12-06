Спалах пневмонії в Китаї: у РФ зафіксовано перші випадки захворювання, — росЗМІ

За словами доцента кафедри інфекційних хвороб РУДН Сергія Вознесенського, наразі про пандемію або епідемію не йдеться. Водночас у Росспоживнагляді заявили про організацію "протиепідемічних заходів".

На території Російської Федерації зареєстровано кілька випадків мікоплазмової інфекції, про спалах якої попередила влада Китайської Народної Республіки (КНР). Про це пише російський портал "РИА Новости" з посиланням на Росспоживнагляд.

"Наразі в Росії також реєструються окремі випадки захворювання на мікоплазмову інфекцію. Так само, як і за кордоном, не відзначається змін у клінічній картині захворювання, зокрема появи важчих форм інфекції", — сказано в заяві.

Повідомляють, що ситуація з респіраторними захворюваннями в РФ "перебуває під контролем", а групові випадки захворювання "активно розслідують". У Росспоживнагляді також заявили про організацію "протиепідемічних заходів".

Доцент кафедри інфекційних хвороб РУДН Сергій Вознесенський у коментарі журналістам сказав, що в цьому випадку про пандемію або епідемію не йдеться. Він зазначив, що збудник пневмонії (мікоплазма) відомий вченим уже досить-таки давно.

Нагадаємо, 23 листопада ЗМІ повідомили, що в Китаї зафіксовано спалах таємничої пневмонії, зокрема, серед дітей. Також місцеві лікарні переповнені пацієнтами з недіагностованими раніше респіраторними захворюваннями.

Станом на 29 листопада було відомо про поширення нового вірусу в Європі. Так, представники системи охорони здоров'я в нідерландському Утрехті попередили про зростання статистики захворювань серед дітей.