Спалах таємничої пневмонії: в Китаї поширюється невідоме респіраторне захворювання

Протягом 24 годин КНР має надати ВООЗ дані про епідеміологічну ситуацію в країні щодо спалаху недіагностованого раніше респіраторного захворювання.

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В Китаї зафіксовано спалах таємничої пневмонії, зокрема, серед дітей. Також місцеві лікарні переповнені пацієнтами з недіагностованими раніше респіраторними захворюваннями. Про це повідомляє ВВС.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже надіслала запит до Пекіна щодо докладної інформації про зростання "недіагностованих" респіраторних захворювань.

22 листопада в Китаї зафіксували стрімке зростання кількості випадків пневмонії серед дітей. ВООЗ вже закликала жителів країни вживати заходів щодо профілактики та захисту.

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Як передає джерело, лікарні в країні переповнені хворими дітьми. Зокрема, про критичну ситуацію йдеться у Пекіні та північно-східному Ляоніні, а також у прибережному місті Сямень.

Багато шкіл закрили, адже пневмонію фіксують не лише в учнів, але й у вчителів. Також північний Китай із середини жовтня зафіксував різке зростання кількості грипоподібних захворювань.

Спалах пневмонії: що кажуть в КНР і світі

Спершу уряд пояснював зростання інфікованих зі скасуванням карантинних обмежень та поширенням таких збудників, як грип та бактеріальні інфекції. Однак, схоже, ситуація погіршується.

У глобальній системі спостереження за спалахами захворювань Promed попередили про епідемію недіагностованої пневмонії у дітей.

"Цей звіт вказує на широко розповсюджений спалах невиявленої пневмонії. Абсолютно неясно, коли почався цей спалах", — кажуть фахівці.

Щодо симптомів хвороби в Китаї інформації поки не поступало. Відомо, що це респіраторне захворювання, тобто таке, що характеризується синдромом локального ураження дихальних шляхів (ларингіт, тонзиліт, фарингіт, бронхіт тощо).

Нагадаємо, у вересні фахівці попереджали про ймовірність великої пандемії, що може вбити близько 50 мільйона людей по всьому світу. Про неї говорили, як про ще більш смертоносну, ніж COVID-19, а за масштабами порівняли з іспанським грипом.

Експерти попереджають, що "Хвороба X" (Disease X), як її назвала Всесвітня організація охорони здоров'я, скоріше ймовірна, ніж можлива, і може вразити світ будь-якої миті.

Тим часом фахівці виявили, що потенційна загроза майбутніх пандемій, зумовлена вірусами, що мешкають у дикій природі, є актуальною проблемою.