"Завжди буду з ним": помер батько відомого серійного вбивці Джеффрі Дамера (фото)

Попри похмурий підтекст свого імені, Лайонел Дамер заприсягся ніколи не змінювати прізвище і заявив, що пишається своїм походженням.

Батько Джеффрі Дамера Лайонел помер у віці 87 років у хоспісі після того, як багато років захищав сина-серійного вбивцю і говорив, що "завжди буде з ним". Про це пише Daily Mail.

Співробітник департаменту охорони здоров'я округу Медіна підтвердив смерть Лайонела Дамера газеті The U.S. Sun у вівторок. Причину його смерті було названо не відразу.

Лайонел поклявся "завжди підтримувати" свого сина, навіть після того, як стали відомі подробиці його злочинів, коли Дамер був засуджений за зґвалтування, вбивство і канібалізм більш ніж дюжини молодих людей.

Його смерть настала майже через рік після смерті його другої дружини Шарі, якій був 81 рік. Шарі померла від ускладнень, спричинених проблемами зі здоров'ям, 13 січня в будинку для літніх людей поруч із будинком подружжя в селі Севілл, штат Огайо.

Тісний зв'язок Дамера з батьком був показаний у скандальному серіалі Netflix "Монстр". У дитинстві вони разом займалися таксидермією, і батько з сином часто разом препарували мертвих тварин.

Лайонел доживав останні роки свого життя в селі після того, як злочини його сина було розкрито, і за ним наглядав доглядачка на ім'я Джеб. Перед смертю Лайонел розмірковував про "тривожні сигнали" і упущені можливості врятувати деяких жертв свого сина, включно з одним жахливим для душі випадком, коли він ледь не відкрив коробку, яка містила муміфіковані останки однієї з останніх жертв Дамера.

Лайонел Дамер, батько Джеффрі Дамера Фото: Скриншот

Лайонел поклявся "завжди підтримувати" свого сина, заявивши, що всі грішать, а Дамер був просто "крайнім у цьому плані".

Жахливі злочини його сина і їхні стосунки знову опинилися в центрі уваги після виходу серіалу Netflix.

Лайонел дав безліч інтерв'ю і написав власну книжку "Історія батька", у якій детально розповів про криваві вбивства.

Батько двох дітей народився 29 липня 1936 року у Вест-Аллісі, штат Вісконсин. Його батько був учителем і перукарем і помер молодим, як і мати Лайонела. Лайонел став хіміком за професією і познайомив Дамера з таксидермією як наукове хобі.

2020 року він знявся в документальному фільмі "Джеффрі Дамер: Розум монстра" і розповів, як "спустошливо" було дізнатися, що його сина вбили у в'язниці.

Попри похмурий підтекст свого імені, Лайонел заприсягся ніколи не змінювати прізвище, як це зробив брат Дамера Девід, заявивши, що пишається своїм походженням.

Чим відомий Джеффрі Дамер

Джеффрі Лайонел Дамер (21 травня 1960 — 28 листопада 1994) — американський серійний вбивця, ґвалтівник, канібал. У період із 1978 до 1991 року скоїв 17 убивств молодих людей і чоловіків у штатах Вісконсин і Огайо.

Дамер народився в Мілуокі, штат Вісконсин, у сім'ї середнього класу. Його батько був інженером, а мати домогосподаркою. У дитинстві Дамер був тихою і замкнутою дитиною. Він страждав від заїкання і часто піддавався глузуванням з боку однолітків. У підлітковому віці у Дамера розвинулися сексуальні нахили до чоловіків.

Джеффрі Дамер у суді Фото: Вiкiпедiя

Перше вбивство Дамер скоїв 1978 року у віці 18 років. Його жертвою став 16-річний хлопчик Стівен Гайд. Дамер розчленував тіло жертви і викинув його в сміттєвий бак. У наступні роки Дамер скоїв ще 16 убивств. Його жертвами ставали переважно молоді чоловіки і хлопчики, з якими він знайомився в барах, на вулицях або в Інтернеті.

Дамер скоював свої злочини у своїй квартирі в Мілуокі. Він ґвалтував своїх жертв, а потім вбивав їх, розбиваючи їм череп молотком або душив. Після смерті жертв Дамер займався з ними сексом, а потім розчленовував тіла і зберігав їхні частини в холодильнику або в бочках із кислотою.

У червні 1991 року Дамера заарештували після того, як один із його знайомих, 19-річний Tracy Edwards, втік із його квартири. У квартирі Дамера поліція виявила частини тіл 11 жертв. Дамера звинуватили в 15 вбивствах і засудили до 15 довічних ув'язнень.

У в'язниці Дамер почав приймати антидепресанти й піддавався психотерапевтичному лікуванню. Він намагався покінчити життя самогубством кілька разів. У 1994 році Дамера вбив у в'язниці співкамерник Крістофер Скарвер.

Злочини Джеффрі Дамера викликали великий суспільний резонанс у США. Вони стали предметом безлічі книг, фільмів і телепрограм. Дамер вважається одним із найвідоміших серійних убивць в історії США.

Нагадаємо, у Тайвані вели слідство проти поліцейських, яким неповнолітня дівчина допомогла спіймати ґвалтівника. Під час суду з'ясувалося, що він зґвалтував підлітка, залученого до операції.