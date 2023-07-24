Насилля під контролем поліції: 13-річну дівчину відправили "приманкою" до ґвалтівника

Невдала таємна операція закінчилася зґвалтуванням неповнолітньої. Тепер двоє правоохоронців перебувають під слідством за недбалість.

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У Тайвані ведуть слідство проти поліціянтів, яким неповнолітня дівчина допомогла зловити насильника. Під час суду з’ясувалося, що він зґвалтував підлітка, залученого до операції. Деталями справи поділилися у BBC.

13-річна дівчинка звернулася у правоохоронні органи через шантаж. Як відомо, вона познайомилася з насильником через додаток. З часом чоловік почав погрожувати публікацією інтимних фото та вимагати сексу.

Правоохоронці запропонували постраждалій допомогти зловити свого кривдника. За даними ЗМІ, вона погодилася, адже була впевнена у власній безпеці.

Отже, жертва та чоловік, на ім’я Чанг, зустрілися у McDonald’s. За розповіддю представників поліції, раптово дівчина сіла в автомобіль насильника, і той поїхав. Поліціянти намагалися наздогнати машину пішки, але не змогли. Після повернення Чанга у ресторан його заарештували.

Вже під час судового засідання з’ясувалося, що машина від’їхала лише на 300 метрів від закладу. Постраждала розповіла, що ґвалтівник змусив її займатися оральним сексом. Дівчина зізналася, що підкорилася через страх.

Тепер двох офіцерів поліції, які мали стежити за підлітком, звинувачують у недбалості. У відомстві перепросили перед жертвою за те, що співробітники не змогли її захистити від ґвалтівника.

"До дисциплінарної відповідальності також притягнуто двох вищих посадових осіб, у тому числі тодішнього начальника райвідділу міліції та тодішнього начальника слідства", — додали журналісти.

У медіа підкреслили, що тайванське законодавство не регулює залучення неповнолітніх осіб до розслідувань під прикриттям.

Чанга, що шантажував та зґвалтував дівчину, визнали винним та засудили до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 18 липня група з шести осіб відпливла від узбережжя міста Мірі з планом повернутись наступного ранку. Однак доля вирішила інакше: човен перекинувся та троє рибалок ще чотири дні дрейфували в морі у пластикових контейнерах.

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