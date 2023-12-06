"Спроба розколоти суспільство": президент Латвії відповів на погрози Путіна

За словами латвійського президента Едгарса Рінкевічса, Володимир Путін намагається активізувати і закликати до антидержавних дій тих, хто все ще відчуває себе приналежним до "русского мира".

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що в Латвії нібито відбувається порушення прав російськомовного населення, є спробою дестабілізувати західне суспільство і різними методами знизити підтримку України. Про це заявив президент Латвії Едгарс Ринкевичс, передає видання"Neatkarīgā".

"Путінська загроза... Це політика залякування. Останнім часом у російській пропаганді поширена думка про те, що всі їхні громадяни або ті, хто належить до "русского мира", зазнають жорстокого поводження. По суті, це спроба прикрити всі злодіяння, які творить Росія в Україні", — сказав він.

Президент Латвії наголосив, що заява Володимира Путіна являє собою не тільки явну загрозу, але, скоріше, спробу активізувати і закликати до антидержавних дій тих, хто, як і раніше, вважає себе частиною "руського міра" і залишається в переконанні, ніби вони належать Російській імперії.

При цьому Рінкевичс нагадав, що росіяни, які живуть у Латвії, не зазнають дискримінації, але є цілком законні вимоги — знати національну мову, а вона є основою кожної країни. Однак у Росії з тими, хто дотримується іншої думки або з тими, хто не вміє спілкуватися російською, немає демократичних дискусій.

"З цієї точки зору: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування. Останнім часом я відчуваю, що робляться спроби розколоти не тільки наше суспільство, а й західне суспільство, щоб у різний спосіб зменшити підтримку України — у практичному, політичному і моральному аспектах", — додав він.

Заява Путіна

Зазначимо, що Володимир Путін висловив несхвалення на адресу Латвії, погрожуючи "свинством" через її політику в галузі використання державної мови. Він зазначив, що раніше в Латвії становило 40% російськомовного населення, і підкреслив, що "зараз їх не мало". Однак він залишив поза увагою згадку про те, що значна кількість російськомовних з'явилася в Латвії внаслідок окупації цієї країни Москвою, а також у зв'язку з розстрілами і депортаціями місцевих жителів до Сибіру.

Раніше Путін неодноразово розповідав про нібито "пригнічення російськомовних в Україні", щоб виправдати своє вторгнення. Путін також регулярно розмірковує про подібну "політику" і в країнах Балтії, що частина країн ЄС розцінює як загрозу і можливу підготовку ґрунту до нападу на НАТО.

Нагадаємо, раніше Sky News повідомили, що представники країн Балтії вирішили продемонструвати солідарність з Україною і теж оголосити про бойкот зустрічі ОБСЄ через участь у ній глави МЗС РФ Сергія Лаврова.