Схожий на COVID китайський вірус може бути забутою хворобою XIX століття, — ЗМІ

Загадковий вірус кілька тижнів спричиняє хаос у Китаї. В інших країнах, таких як Індія, вже готуються вжити заходів.

Загадкове респіраторне захворювання, схоже на COVID-19, яке поширюється в Китаї та на яке, судячи з усього, хворіють переважно діти, може виявитися забутою хворобою XIX століття. Про це повідомляє The Mirror.

Вірус, про який ідеться, уже кілька тижнів спричиняє хаос у Китаї, в інших же країнах побоюються повторення пандемії. Поки що, схоже, що вірус поширюється тільки серед дітей, але чиновники в сусідніх країнах, як-от Індія, уже готуються вжити заходів.

Тепер учені в Індонезії планують у своїй лабораторній мережі перевірити симптоми мікоплазмової пневмонії, вперше виявленої 1898 року. Це захворювання, як і багато інших, перейшло до людини від тварин. Точних підтверджень щодо того, що це за захворювання, поки що немає. Але відомо, що це захворювання вперше виявили наприкінці XIX століття як різновид пневмонії великої рогатої худоби.

Пізніше, в 1944 році, захворювання виявили у курей, потім було встановлено, що воно передається людям, після чого загадкову хворобу назву "ходячою пневмонією". Вважалося, що це тип пневмонії, яким люди можуть заразитися і після цьому ніяк не змінювати свій звичний розпорядок дня.

Міністр охорони здоров'я країни Буді Гунаді Садікін заявив, що тестування на вірус розпочнеться незабаром. Робиться це після зростання випадків захворювань на мікоплазмову бактеріальну інфекцію в Китаї.

Нагадаємо про те, хто в зоні ризику і чи варто остерігатися пневмонії, яка поширюється світом.

Також повідомлялося, що в Нідерландах зростає кількість хворих дітей після того, як загадкова пневмонія з КНР дісталася Європи.