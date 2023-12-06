"Від тортур або самогубства": помер ексголова МЗС Китаю Цінь Ґан, — Politico

Востаннє Цінь Ґана бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з колегою зі Шрі-Ланки Мохамедом Алі та російським заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан, якого відсторонили від посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіна, де проходять лікування китайські керівники. Смерть настала внаслідок тортур або ж самогубства. Про це повідомляє Politico з покликанням на джерела, наближені до високопосадовців у Китаї.

Востаннє Цінь Ґана бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з колегою зі Шрі-Ланки Мохамедом Алі та російським заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

За словами джерел, російський заступник міністра відвідав Пекін, щоб сповістити главу КНР Сі Цзіньпіна, що "його міністр закордонних справ і кілька вищих офіцерів армії Китаю були скомпрометовані західними спецслужбами".

Ідеться про головного командувача ракетних військ Лі Ючао, його заступника Лю Гуанбіна та колишнього заступника Чжан Чженьчжуна, які перестали з'являтися на публіці в той же час, що й глава МЗС. Як зазначають у виданні, Руденко розповів, що вони передали західним розвідкам "ядерні секрети".

Із приходом Сі Цзіньпіна збільшилася кількість арештів і "самогубств" серед чиновників

Politico пише, що китайський лідер зачищає ряди вищих чиновників, серед яких провідні економісти, через підозри в зраді. Цього року кількох інших чинних і відставних високопоставлених офіцерів армії було затримано, як мінімум один колишній заступник командувача У Гохуа помер від "невстановленої хвороби".

Також, за інформацією видання, із моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012-му сотні старших офіцерів армії і тисячі вищих партійних чиновників були заарештовані, зникли або "наклали на себе руки" — були доведені до суїциду або їхнє вбивство було обставлене як суїцид. У відставку в жовтні було відправлено міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

Ще однією "зловісною ознакою" видання називає смерть колишнього прем'єра Китаю Лі Кецяна у віці 68 років. Він на цій посаді посідає друге місце в ієрархії китайської влади. Офіційно в нього стався "серцевий напад у басейні", попри те, що за його здоров'ям стежили одні з найкращих у світі лікарів, а після його смерті Сі Цзіньпін доручив суттєво скоротити жалобу за Кецяном.

Politico наводить приклад історії одного високопоставленого китайського чиновника в економічній сфері, який регулярно брав участь у міжнародних конференціях. Він розповів, що більше не може відвідувати заходи поза Китаєм, як і говорити по телефону. Соратник цього чиновника повідомив, що проти нього заведено справу про "зайву близькість до США" та "можливе шпигунство".

Раніше повідомлялося, що в Китаї раптово помер колишній прем'єр-міністр китайського уряду Лі Кецян. Чоловік перебував на відпочинку, коли в нього стався серцевий напад.