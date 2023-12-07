14-річна школярка влаштувала стрілянину в брянській гімназії: нові деталі НП (фото, відео)

Аліна вкрала в батька дробовик із мисливським ножем і відправилася озброєна в школу. Там вона влаштувала "полювання" на восьмикласників, яке завершила пострілом у себе.

Батько Аліни, яка влаштувала 7 грудня стрілянину в гімназії №5 міста Брянськ, не помітив зникнення своєї рушниці. Про це повідомили в медіа "112".

Що відомо про зброю?

53-річний Дмитро розповів правоохоронцям, що зберігає зброю в замкненій металевій шафі. За даними ЗМІ, він має всі належні документи на мисливську рушницю "Бекас-3" 16 калібру.

Фото Дмитра — батька Аліни Фото: 112

Імовірно, Аліна вкрала ключ від сейфа, звідки взяла дробовик і мисливський ніж. Її батько запевнив, що не бачив, як дівчинка йшла до школи.

Щодо мотивів влаштованої його донькою стрілянини Дмитро здогадок не має. За його словами, Аліна не скаржилася на булінг, але могла тримати хвилювання в собі.

Як охороняли школу?

За даними SHOT, за охорону брянської гімназії відповідала організація "Агентство Екскалібур", і її послуги обходилися адміністрації в 100 тисяч рублів на місяць.

Автори контенту передали, що останній договір, який є у відкритому доступі, закінчився за терміном дії ще 30 листопада. У школі й охоронній компанії відмовилися коментувати, чи продовжили співпрацю.

Батько Аліни Дмитро сам раніше працював охоронцем в організації, яка співпрацювала й зі школами.

Керівник одного з охоронних підприємств розповів журналістам, що з цією гімназією в Брянську "біда була", бо за неї ніхто не хотів братися.

"Біда там через відсутність нормальної пропускної системи у вигляді справних рамок-металошукачів і турнікетів, немає засобів стеження, повного огляду камерами. Тому вручну треба перевіряти, а всіх не перевіриш. От і не хотів ніхто такий держконтракт забирати за мізерну суму. Потім начебто хтось усе ж таки погодився", — пояснив неназваний співробітник.

За інформацією Baza, школа уклала контракт із "Агентством Екскалібур" у вересні. За виставлення поста охорони керівництво заплатило 300 тисяч рублів.

Автори контенту розповіли, що останній догорів закінчується через місяць — 9 січня 2024 року. Ця організація загалом охороняє 24 навчальні заклади в місті.

Нові деталі про Аліну

У медіа з’явилася інформація, що в день стрілянини та свого самогубства Аліна прийшла у школу в усьому чорному. Із собою вона, окрім рушниці, у тубусі взяла ніж.

Фото Аліни Фото: Baza

У квартирі, де вона проживала, проводять обшук. За попередньою версією, школярка могла вкрасти дробовик напередодні. Її батько 6 грудня святкував свій День народження, чим вона, ймовірно, і скористалася.

Скільки загиблих і постраждалих?

За оновленими даними, внаслідок стрілянини в Брянську постраждали п’ятеро дітей. Загинули двоє — включно із самою Аліною.

Фото з місця подій Фото: Shot

Імена восьмикласників, які отримали поранення:

Тимофій Б.

Петро Є.

Тимур Д.

Евеліна Д.

Віталія Д.

Окрім себе, Аліна вбила Марію М.

Постраждалий Тимофій — у важкому стані. За інформацією медіа, йому 14 років.

Фото Тимофія Фото: Baza

"У нього тяжке поранення руки, множинні переломи та пневмоторакс (скупчення повітря в легенях). Хлопчика готують до екстреної операції", — передали журналісти.

Нагадаємо, 14-річна восьмикласниця Аліна пронесла дробовик у школу в тубусі для паперу. Вона відкрила вогонь по однокласниках, увірвавшись в клас під час уроку біології. Останнім пострілом вона вбила саму себе.