"Встановив магнітні міни": у РФ за вибухи на залізниці в Бурятії затримали білоруса

За даними російських ЗМІ, затриманий нібито "отримав вказівки від іншого громадянина Білорусі, який проживає в Литві".

У заяві Федеральної служби безпеки (ФСБ) повідомляють, що ймовірного учасника вибуху на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії вдалося затримати. Ним виявився громадянин Білорусі. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

ФСБ стверджує, що чоловік нібито "отримав вказівки від іншого громадянина Білорусі, який проживає в Литві".

На відеозаписі затриманий за звинуваченням у підриві залізничних поїздів заявив, що він встановив магнітні міни на підірваних поїздах.

Вибухові пристрої він забрав зі схованки, привіз їх у Бурятію і заклав на цистернах вантажних поїздів.

Нагадаємо, що в ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. У результаті паралізовано єдине залізничне сполучення Росія-Китай.

А 1 грудня в Бурятії на одній із залізничних станцій стався вибух на залізничній колії, яка з'єднує європейську частину Росії з Далеким Сходом, Китаєм і Північною Кореєю. Інцидент стався за можливої участі СБУ.