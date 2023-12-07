Заправлятиме флот Пентагону: до США прибув танкер з російською нафтою, — експерт (карти)

Корабель, який ходить під прапором Ліберії й належить компанії з Німеччини, пришвартувався в американському порту. На борту — 50 тис. тонн російської підсанкційної нафти.

Нафтовий танкер Avenka вийшов з порту Новоросійська і попрямував до порту Норфолк у штаті Вірджинія в США. На борту судна перебували резервуари з російською підсанкційною нафтою. Про це повідомив керівник проєкту з "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко на сторінці у Facebook.

Експерт відстежив рух танкера за допомогою сигналу трекера, який відображався на спеціалізованому порталі Marine traffic. З'ясував, що судно вийшло з Новоросійська 8 листопада, пропливло через Чорне море, пройшло через Босфорську протоку, здолало Середземне море, Гібралтар, Атлантичний океан. За місяць, 6 грудня, опинилось в американському порту Норфолк. Цей шлях, довжиною більш як 10 тис. км, відображено на схемі, опублікованій Клименком.

Маршрут танкера з нафтою РФ Фото: marinetraffic.com.

Вказується, що на борту танкера знаходилось 50 тис. тонн російською нафти. Між тим Норфолк — не пересічний порт: неподалік знаходиться головна військово-морська база ВМС США. На цій базі перебуває 75 військових кораблів та 134 літаки. Зоною відповідальної цих сил є Середземне море, Атлантичний та Індійський океан, пояснюється у дописі. Тому автор риторично запитує, як могла статись така ситуація, з огляду на ембарго.

"А як же ембарго, що діє з 05.02.2023? — ні, не чули".

На спеціалізованому порталі можна побачити, що танкер Avenka ходить під прапором Ліберія. Її власником є компанія з Німеччини — CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany — вказав деталі експерт. Німеччина — одна з країн, які приєднались до ембарго, накладене на російську нафту через вторгнення в Україну.

Зазначимо, Avenka — ліберійський нафтохімічний танкер, збудований у 2008 році. Здатен перевезти вантаж вагою більш як 50 тис. тонн. Фізичні розміри — 183 м на 32 м.

Танкер Avenka, який прапором Ліберії возить дос СШС російську нафту Фото: marine traffic Танкер Avenka, деталі на порталі Marine traffic Фото: marine traffic

Клименко наголосив, що необхідно припиняти ситуацію, російська нафта безперешкодно їздить світом.

"Друзі, поширюйте цей гумор, це треба і можна зупинити, — сказав експерт.

Санкції проти РФ — деталі

Санкції на російську нафту наклали у лютому 2023 року. Тоді партнери України постановили, що не купуватимуть її, і встановили верхню межу ціни. Однак кілька днів тому стало відомо, що РФ обійшла накладені на неї обмеження і наростила обсяги продажів до 11 млрд дол. — це тіньовий обіг, зазначили у агентстві Bloomberg.

Крім того, з'ясувалось, що російські олігархи обходять санкції, накладені у фінансовому секторі. Для цього використовують банківську мережу на Кіпрі, повідомили журналісти-розслідувачі. На Кіпр прибула група спецагентів ФБР, які будуть займатись цією справою.

Нагадуємо, 6 грудня уряд Великої Британії повідомив, що наклав нові санкції на РФ, зокрема — на низку її олігархів та політичних діячів. Тим часом Верховна Рада Україна наклала санкції на ВПК Росії: термін — на 50 років.