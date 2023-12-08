Ситкому 18 років: в РФ угледіли пропаганду ЛГБТ в серіалі "Не родись красивой"

З сайту телеканалу СТС зникли три серії колись популярного серіалу, оскільки його творці занепокоїлися, що можуть порушити закон про заборону ЛГБТ.

У Росії Верховний суд визнав екстремістським і заборонив рух ЛГБТ. У зв'язку з цим телеканал СТС трохи "підкорегував" відомий ситком "Не родись красивой", видаливши з нього три епізоди. На це звернуло увагу видання SOTA.

"Канал СТС видалив зі свого сайту три серії ситкому "Не родись красивой", що порушували тему ЛГБТ", — йдеться в повідомленні.

У видалених серіях з 40 по 42 за сюжетом головний герой Андрій Жданов програв суперечку своєму кутюр'є Мілко. Через це йому довелося вбратися у жіноче вбрання і сходити в гей-клуб в образі травесті-діви. Творці фільму вбачили в цих епізодах гей-пропаганду і вирішили їх прибрати.

Зазначимо, що серіал "Не родись красивой" з'явився у 2005 році і транслювався продовж року. Після цього його ще неодноразово показували на телебаченні.

Видалені з сайту СТС серії, як і раніше, доступні в ютюбі.

Нагадаємо, що Верховний суд РФ оголосив екстремістським та заборонив "міжнародний рух ЛГБТ". Відтепер представників цього руху в Росії можуть посадити у в'язницю на 12 років.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що тема ЛГБТ не повинна виділятися, як це відбувається за межами РФ.