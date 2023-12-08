Відмова двигуна та загоряння на борту: в грудні з літаками "Россия" сталося 11 інцидентів (відео)

За інформацією російських медіа, 5 грудня в Ан-12 перестала працювати система управління керма, він приземлився в аеропорту "Хурба" Комсомольська-на-Амурі. Цього ж дня літак Москва-Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову системи стабілізації.

Лише за перші 8 днів зими з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, зокрема два останні — протягом цієї доби. Про це у пʼятницю, 8 грудня, повідомляє The Moscow Times.

Близько 18 години, за інформацією видання, Airbus А319-111 авіакомпанії "Россия" готувався до аварійної посадки через розгерметизацію салону в Мінеральних водах. Літак летів із Санкт-Петербурга, на його борту перебувало 111 осіб.

Також уранці 8 грудня Boeing 737 (Новосибірськ-Москва) компанії S7 повернувся в Толмачево через помпаж обох двигунів.

Які ще інциденти трапилися з літаками російської авіакомпанії

Раніше сталося ще дев'ять серйозних подій. Видання зазначає, що 7 грудня загорівся двигун вантажного Ту-204 (Авіастар-ТУ, рейс Улан-Уде-Чженчжоу).

За інформацією видання, лайнер повернувся в аеропорт.

За день до цього, 6 грудня, сталося загоряння на борту Boeing-777 "Аерофлоту" рейсу Москва-Камчатка. Пасажир помітив коротке замикання проводки з-під свого крісла.

5 грудня в Ан-12 відмовила система управління керма, він приземлився в аеропорту "Хурба" Комсомольська-на-Амурі. Також 5 грудня літак Москва-Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову управління системи стабілізації.

У суботу, 2 грудня, Airbus А321 "Аерофлоту" (Петербург — Москва) аварійно сів у Шереметьєво через відмову лівого двигуна. Крім того, 2 грудня у тюменському "Рощино" з технічної причини здійснив посадку Superjet 100 компанії "Ямал" (Ноябрьск-Уфа).

У пʼятницю, 1 грудня, Airbus A321 "Аерофлоту" (Калінінград-Москва) приземлився в "Пулково" через спрацьовування індикації системи кондиціонування кабіни пілотів.

У той же день Boeing 737 "Аерофлоту" з Москви здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через спрацювання індикації падіння тиску стійки шасі. Також 1 грудня у Новосибірську на борту "ІрАеро" відмовили автопілот і закрилки.

Нагадаємо, раніше розслідувачі групи "Інформаційний спротив" дістались до внутрішньої документації однієї з російських авіаційних компаній. У закритих документах росіяни визнають, що зросла кількість надзвичайних інцидентів на внутрішніх перельотах. Крім того, дивовижним чином не сталось авіакатастрофи під час рейсів за кордон.