Колишній демократ Роберт Кеннеді-молодший, який оголосив про намір балотуватися незалежно, виявився найпопулярнішим з-поміж інших кандидатів і отримав 8% підтримки.

Рейтинг кандидата в президенти США Дональда Трампа перевищив рейтинг чинного лідера Америки Джо Байдена. Про це пише The Wall Street Journal.

Тоді як 47% учасників опитування, проведеного медіа, зараз готові проголосувати за Дональда Трампа, лише 43% готові проголосувати за Джо Байдена. Якщо до підрахунків на майбутніх виборах додадуться інші потенційні кандидати, цей розрив буде ще більшим — 37% проти 31%. Найпопулярніший із них, колишній демократ Роберт Кеннеді-молодший, оголосив про свій намір балотуватися як незалежний кандидат, набравши 8%.

Лише 23 відсотки учасників опитування заявили, що політика Байдена допомогла їм особисто. Водночас 53% вважають, що вона вплинула на них самих. Для Трампа ці цифри становлять 49% і 37% відповідно. Таким чином Дональд Трамп уперше переміг Джо Байдена в поєдинку один на один у передвиборчому опитуванні WSJ.

Нагадаємо, 15 листопада ми писали про те, що Дональд Трамп може брати участь у виборах президента США. Зупинити президентську кампанію колишнього лідера Білого дому міг один пункт конституції часів громадянської війни, але це не спрацювало. Суддя відхилив аргументи.

А в другій половині серпня стало відомо про те, що конкурент Трампа на виборах не проти віддати Донбас Росії. Кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі переконаний, що військовий союз РФ і Китаю — найбільша військова загроза для США. Тому Вашингтон має домагатися не програшу Путіна, а виграшу Америки.