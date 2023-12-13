Австрія проти: у Євросоюзі знову не погодили санкції проти РФ

За словами журналіста Рікарда Йозвяка, Австрія незадоволена тим, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Представники країн Євросоюзу досі не можуть дійти згоди щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Цього разу суперечності виникли через позицію Австрії, яка висловлює невдоволення тим, що у списку спонсорів війни фігурує Raiffeisen Bank. Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у своєму Twitter (Х).

За його словами, невдоволення Австрії викликає той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Посли ЄС досі не погодили 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що банк Raiffeisen потрапив в український чорний список НУО", — написав журналіст.

Що відомо про Райффайзен Банк

Raiffeisen являє собою один з небагатьох європейських банків, який продовжує свою діяльність у Росії. Крім того, банк додатково виграв від санкцій, які змусили його конкурентів покинути російський ринок, збільшивши тим самим свою частку на 200%.

Нагадаємо, НАЗК назвала австрійську компанію Райффайзен Банк міжнародним спонсором війни. Вказується, що ця фінансова установа входить до кола інтересів пропутінських олігархів Аркадія та Бориса Роттенбергів, 2022 року сплатила півмільярда рублів податків до російського бюджету, надає військовим ЗС РФ кредитні канікули та функціонує на території окупованих частин Донецької та Луганської областей.

У Росії працює група компаній Райффайзен — крім банківської сфери, у групи там є ще лізинг і страхування. Санкції накладено тільки на ТОВ "Райффайзен-Лізинг" і тільки Україною. Через санкції до материнського банку (через присутність у РФ) український "Райффайзен Банк" втратив можливість участі в урядовій програмі "5-7-9%", яка має на меті видавати пільгові кредити українському бізнесу.

Нагадуємо, раніше в НБУ відреагували на намір Raiffeisen Bank International вийти з бізнесу в РФ — тоді зазначили, що бачать поки що "готовність до скорочення ділової активності", але не бачать "чіткого плану".