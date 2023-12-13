"Після довгої перерви": Північна Корея прийняла російську делегацію (фото, відео)

За даними південнокорейської розвідки, КНДР намагається розширити відправлення своїх робітників у Росію для заробітку твердої валюти в той час, як Москва, ймовірно, відчуває брак робочої сили.

Делегація з Російської Федерації відвідала Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) уперше після довгої паузи. Про це написав губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко у своєму Telegram-каналі 13 грудня.

"Працюємо в Пхеньяні Це перший візит після тривалої перерви, спричиненої пандемією", — повідомив чиновник.

За словами Кожем'яка, візит включав низку зустрічей для розвитку гуманітарних зв'язків між Примор'ям і Північною Кореєю. Зокрема, йшлося про співпрацю у сферах культури, туризму та спорту.

Губернатор повідомив, що в рамках переговорів було досягнуто домовленості про участь північнокорейських ковзанярів і фігуристів у зимових міжнародних іграх "Діти Примор'я".

"Расон — найближче місто до нашого краю. Перша робоча делегація з КНДР прибуде в Примор'я вже в середині грудня", — додав Кожемяко.

У середині грудня до Примор'я прибуде північнокорейська делегація

Зазначимо, що 12 грудня портал Yonhap повідомив із посиланням на південнокорейську розвідку, що КНДР, імовірно, має намір відправити своїх громадян працювати в РФ, порушивши таким чином резолюції Ради Безпеки ООН.

"Оскільки в Північній Кореї існують рухи, які прагнуть відправити своїх робітників до Росії, ми уважно стежимо за ситуацією", — зазначили в розвідці.

Чиновник із південнокорейського міністерства, яке опікується міжкорейськими справами, натякнув на можливість відправки північнокорейців у Росію, зазначивши, що обидві сторони мають у цьому потребу.

Делегація з РФ відвідала КНДР Делегація з РФ відвідала КНДР Делегація з РФ відвідала КНДР Делегація з РФ відвідала КНДР Делегація з РФ відвідала КНДР

Як зазначають журналісти, Північна Корея прагне збільшити кількість своїх робітників у РФ, щоб отримати тверду валюту. При цьому РФ, ймовірно, потерпає від нестачі робочої сили через мобілізацію чоловіків для війни в Україні.

Нагадаємо, 30 листопада ЗМІ повідомили, що КНДР відправила до Росії кораблі, навантажені контейнерами зі снарядами та ракетами. Для того щоб реалізувати це, північнокорейські чиновники-комуністи активізували економічну зону, в якій використовують окремі елементи капіталізму.

Раніше, 15 листопада, КНДР і Росія підписали протокол про розширення співробітництва за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні.