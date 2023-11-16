Продовольство і робоча сила: КНДР і Росія продовжують співпрацювати, — ЗМІ

Пхеньян і Москва підписали протокол про розширення співпраці в різних сферах. Зустріч стала продовженням саміту між лідерами Північної Кореї та Російської Федерації.

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Корейська Народна Демократична Республіка і Російська Федерація 15 листопада підписали протокол про розширення співробітництва за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні. Про це повідомило агентство Yonhap.

"Північна Корея і Росія підписали протокол про розширення співробітництва в різних галузях за підсумками двосторонніх переговорів з економіки, науки і технологій, які відбулися в Пхеньяні", — йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, угоду було підписано після того, як дві країни провели 10-те засідання Комітету зі співробітництва. Журналісти зазначають, що зустріч стала продовженням саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у вересні 2023 року.

У Пхеньян прибула російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Олександром Козловим. На зустрічі обговорювали заходи щодо "пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну та співробітництва в різних галузях".

У Сеулі раніше заявляли, що комітет, імовірно, обговорить різні питання, починаючи від продовольчої допомоги, економічного, логістичного співробітництва і закінчуючи відправленням північнокорейських робітників до Росії.

Крім цього, міністри спорту Північної Кореї та Росії провели переговори в Пхеньяні та підписали угоду про розширення обмінів і співпраці у спортивній сфері на 2024-2026 роки.

Раніше, 14 листопада, Фокус писав про те, що КНДР отримує від Росії в обмін на зброю. На думку аналітика Шона Белла, військова співпраця Пхеньяну з Москвою надає сміливості КНДР і може почати змінювати баланс між Північною і Південною Кореєю.