"Більше, ніж кілька місяців": у Міноборони Ізраїлю спрогнозували терміни війни

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґаланта, бойовики ХАМАС побудували інфраструктуру під землею і над землею, і знищити її нелегко.

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше, ніж кілька місяців. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант, передає The Times of Israel.

"ХАМАС — це терористична організація, яка протягом десяти років створювала себе для боротьби з Ізраїлем", — заявив він.

За словами міністра, бойовики побудували інфраструктуру під землею і над землею, і знищити її нелегко.

"Це потребуватиме певного часу — це триватиме понад кілька місяців, але ми переможемо і знищимо їх", — заявив Ґалант.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, бойові дії в секторі Газа розпочалися після того, як 7 жовтня терористи ХАМАС атакували прикордонні райони Ізраїлю, вбили там півтори тисячі людей і майже три сотні людей захопили в заручники.

Провівши певну підготовку, ЦАХАЛ розпочав спецоперацію в Газі з метою знешкодження терористів. Наприкінці листопада ізраїльське командування заявило, що вдалося досягти багатьох цілей: ліквідували бойовиків, знищили склади БК, викрили схованки, склади, тунелі. Також оголосили перемир'я на кілька днів: додому повернулися кілька десятків заручників — жінок, дітей, чоловіків.

Нагадуємо, 5 грудня Фокус опублікував переклад статті, в якій аналізують, що робитиме Ізраїль після завершення бойових дій у секторі Газа. Тим часом 8 грудня Армія оборони Ізраїлю опублікувала перелік 150 безпечних точок, які не будуть піддаватися бомбардуванню.