Переказував гроші на таємні операції Кремля: ексглава Wirecard співпрацював із РФ, — WSJ

За словами колишніх співробітників компанії, 43-річний уродженець Австрії таємно збирав інформацію про німецьких розвідників, після чого передавав дані в Москву.

Колишній топменеджер платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек, якого звинувачують у крадіжці майже двох мільярдів євро, може бути агентом російської розвідки. Про це йдеться в матеріалі американської газети The Wall Street Journal (WSJ) від 15 грудня.

Зазначається, що користуючись службовим становищем, підозрюваний міг допомагати росіянам переказувати через компанію гроші для фінансування підпільної діяльності.

Справа Яна Марсалека: незаконна діяльність

Ба більше, компанія Wirecard займалася обслуговуванням представників спецслужб Німеччини, а інформацію про них могли збирати і передавати потім у Москву. Так у РФ була можливість відстежувати переміщення німців, а також їхні зустрічі.

The Wall Street Journal у своєму матеріалі посилається на представників західних розвідувальних органів і служб безпеки. Вони розповіли таємниці про діяльність Яна Марсалека у фінансовій установі Wirecard, яку вважали гордістю Німеччини і яка була своєрідним конкурентом PayPal. Ба більше, за допомогою компанії обробляли платежі для чверті мільйона корпоративних клієнтів на $140 млрд на рік.

В один момент з'ясувалося, що з Wirecard зник 1,9 млрд євро, після чого Ян Марсалек раптово залишив Німеччину і опинився в Москві. Так він став одним із найбільш розшукуваних людей на планеті, адже може бути причетний до цього.

"Після численних міжнародних розслідувань представники розвідувальних, поліцейських і юридичних органів кількох країн кажуть, що 43-річний уродженець Австрії використовував збанкрутілу тепер платіжну компанію, щоб незаконно допомагати російським розвідслужбам переказувати гроші з метою фінансування таємних операцій у різних країнах", — ідеться в повідомленні.

Справа Яна Марсалека: робота на РФ

Джерела американської газети розповіли, що колишній топменеджер міг одночасно працювати і на військову розвідку ГРУ (Головне управління Генштабу ЗС РФ), і на Службу зовнішньої розвідки (СЗР). Він міг переказувати кошти агентам, інформаторам, військовим підрядникам, або зовсім переправляти їх у зони конфліктів на території Африки і Близького Сходу.

Були й секретні проєкти, йдеться в матеріалі, серед яких закупівля різного озброєння.

Окремої уваги вартий пункт про те, що Ян Марсалек міг збирати інформацію про співробітників німецької розвідки та Федерального управління кримінальної юстиції. Після цього відомству довелося навіть змінювати особи деяких людей, адже інформація про них могла вже бути в руках російських спецслужб.

Високопоставлений представник розвідувального відомства Німеччини зізнався, що Wirecard використовувався через те, що компанія була більш доброзичливою, ніж інші банки країни. До слова, багато фінансових установ одразу відмовлялися працювати з розвідслужбами, адже були юридичні причини і вони боялися за свою репутацію.

Колишні менеджери компанії в коментарі WSJ також зізналися, що Ян Марсалек нібито змушував їх збирати інформацію про клієнтів, хоча знав, що це порушує правила щодо їхнього захисту та безпеки.

Справа Яна Марсалека: що з ним зараз

Сам колишній топменеджер Wirecard раніше часто подорожував світом на приватних бізнес-джетах і найчастіше це були поїздки на територію Росії. Фіксувалося кілька десятків перельотів на рік. Зараз він проживає під новим ім'ям і проводить багато часу в Дубаї, діляться західні розвідслужби.

Якщо раніше він працював із відставним співробітником російської розвідки, який там закуповував зброю для Росії, то тепер від імені Москви бере участь у реорганізації африканських операцій ПВК "Вагнер".

Британські слідчі його зараз звинувачують у тому, що в період з 2020 по 2023 рік він керував мережею з п'яти громадян Болгарії, які також виявилися російськими агентами. Вони стежили за різними людьми і допомагали російським спецслужбам викрадати їх. Відбувалося це як у Великій Британії, так і в інших країнах світу. Наразі агенти заарештовані й очікують рішення суду.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що журналіст, який працював на ФСБ, отримав 10 років в'язниці. Громадянин мав посвідчення журналістів і мав змогу вільно стежити за переміщенням української зброї, розповіли в СБУ. Разом із ним на ФСБ РФ працювало ще троє осіб, яким ще не визначили покарання.