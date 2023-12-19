У Hyundai заявили про продаж свого заводу на території Росії

У корейській компанії кажуть, що ведуть переговори з "Арт-Фінанс", яка стане покупцем активів підприємства в РФ.

Корейський автовиробник Hyundai Motor затвердив план з продажу активів на російському ринку, зокрема з питання майбутнього заводу в Санкт-Петербурзі, продаж якого було призупинено в березні 2022 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наразі Hyundai перебуває в процесі переговорів з компанією "Арт-Фінанс" з метою уточнення деталей майбутньої угоди, повідомили представники Hyundai Motor.

У прес-службі зазначили, що Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші види обслуговування клієнтів для того, щоб підтримати власників автомобілів Hyundai в Росії.

Зазначимо, що компанія "Арт-Фінанс" уже стала покупцем активів Volkswagen на російському ринку.

Що відомо про Hyundai Motor

Hyundai Motor — найбільший автовиробник, що посідає провідне становище в Південній Кореї та є одним із найбільших у світовій автомобільній індустрії. Компанія спеціалізується не тільки на виробництві автомобілів, але також розширює свою діяльність на випуск поїздів, військової техніки, промислового обладнання та надання фінансових послуг.

Штаб-квартира компанії розташована в Сеулі. Hyundai Motor є частиною Hyundai Motor Group, створеного 2000 року. Згідно з даними Forbes Global 2000 на 2022 рік, Hyundai Motor посідає 147-е місце серед найбільших публічних компаній світу.

Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурзі був введений в експлуатацію в 2010 році і спочатку здатний був виробляти 200 тисяч автомобілів на рік. Пізніше компанія придбала сусідній завод, що належить General Motors, що дало змогу розширити виробничі потужності до 300 тисяч одиниць на рік.

Нагадаємо, що наприкінці березня стало відомо, що західні компанії, які бажають піти з ринку Російської Федерації та продати свої активи, зобов'язали вносити пряме пожертвування в казну РФ.

У серпні повідомлялося, що російська влада намагається задешево скупити активи зарубіжних компаній, які збираються припинити роботу в РФ.