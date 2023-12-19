У зв'язку зі зникненням: в авіакомпаній РФ планують вилучити 37 літаків за межами країни

За даними журналістів, керуючі компанії Ірландії хочуть довести незаконність придбання бортів, тому їх затримуватимуть в аеропортах по всьому світу як викрадені.

Наразі в Ірландії розглядається питання про можливе визнання викраденими деяких літаків. У зв'язку з цим у російських компаній може бути конфісковано 37 повітряних суден, що перебувають за межами території Росії. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Унаслідок весняних санкцій 2023 року проти європейської філії державної транспортної лізингової компанії GTLK Europe та її подальшого ліквідування зовнішні керуючі організації наполягають на арешті літаків, придбаних цією компанією.

У джерелі повідомляється, що ліквідатори компанії висловлюють намір реалізувати лайнери з метою врегулювання зобов'язань перед кредиторами.

У відповідь на це зовнішні керуючі дочірньої компанії наполягають на визнанні недійсності угод, на основі яких судна було передано у власність лізингової компанії, а також скасування прав власності компанії на зазначені повітряні судна.

У разі, якщо Вищий суд Ірландії визнає претензії позивачів щодо анулювання угод і прав на літаки, це може призвести до затримки повітряних суден в аеропортах по всьому світу у зв'язку з їхнім потенційним статусом викрадених.

Нагадаємо, раніше розслідувачі групи "Інформаційний спротив" дісталися до внутрішньої документації однієї з російських авіаційних компаній. У закритих документах росіяни визнають, що зросла кількість надзвичайних інцидентів на внутрішніх перельотах. Крім того, дивним чином не сталося авіакатастрофи під час рейсів за кордон.