"Діють всупереч": Росія, Китай і Північна Корея зміцнюють співпрацю, — Білий дім

За словами представника адміністрації США Джона Кірбі, світ має бути влаштований за загальними правилами, але є країни, які хочуть їх порушити.

У США зазначають, що Росія, Китай і КНДР, які не сприймають поточний світовий порядок, посилюють співпрацю між собою. Про це повідомив представник адміністрації США Джон Кірбі під час трансляції брифінгу Білого дому.

За його словами, у Вашингтоні зафіксували зростаюче прагнення Росії та Китаю, а також, певною мірою, Північної Кореї, посилити і поліпшити свої взаємини.

Кірбі висловлює думку про необхідність організації миру відповідно до встановлених правил, однак зазначає, що існують країни, які прагнуть порушити ці правила.

"Ми досі вважаємо, що порядок, заснований на правилах, має значення, а також існують певні країни, які хотіли б діяти всупереч цьому порядку", — зазначив Кірбі.

Нагадаємо, 30 листопада ЗМІ повідомили, що КНДР відправила до Росії кораблі, навантажені контейнерами зі снарядами та ракетами. Для того щоб реалізувати це, північнокорейські чиновники-комуністи активізували економічну зону, в якій використовують окремі елементи капіталізму.

Раніше, 15 листопада, КНДР і Росія підписали протокол про розширення співробітництва за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні.