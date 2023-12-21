Брила льоду атакувала чергу до російського військкомату: є жертви (фото, відео)

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок падіння льоду у реанімації помер 34-річний чоловік, який прийшов до військкомату, аби стати на військовий облік за своєю пропискою.

У Росії на людей, які стояли у черзі до військкомату, впала брила льоду. Декілька людей отримали поранення, а один чоловік загинув. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Інцидент стався у Підмосков’ї у місті Люберці. Як можна побачити з опублікованих відео, до дверей російського військкомату люди вистроїлися у велику чергу. Коли брила льоду почала падати з даху, частина людей встигла відбігти у паніці в сторону, однак пощастило не всім.

Російські Telegram-канали писали, що люди зібралися, аби встати на військовий облік за пропискою. Внаслідок льодяної атаки постраждало щонайменше четверо людей від 34 до 38 років, серед яких двоє жінок. Одній з них розбило вилицю і пошкодило ногу.

Медики доставили до лікарні двох постраждалих людей – у тяжкому та середньою стані. Зокрема, у тяжкому стані перебуває жінка, з черепно-мозковою травмою.

Очевидці інциденту розповіли журналістам, що брила була товщиною близько 20 сантиметрів та після падіння розлетілась на безліч кусків. Окрім того, інцидент стався у той момент, коли приїхала автовежа, аби зняти цей лід.

Невдовзі стало відомо, що у медзакладі загинув 34-річний Федір Кузьмін, який отримав смертельні травми та був доставлений у реанімацію.

За інформацією російських ЗМІ, ним виявився заступник гендиректора підмосковної компанії, яка займається виготовленням сходів. Внаслідок падіння льоду він отримав перелом хребта, розрив печінки та внутрішню кровотечу. У чоловіка залишилося троє дітей.

Фото: Shot

Журналісти пишуть, що прокуратура Московської області почала перевірку за даним інцидентом. Там кажуть, що встановлять причину падіння льоду та оцінять своєчасність очищення даху від снігу та діяльність посадових осіб.

Напомним, в России 14-летний школьник ударил своего одноклассника ножом в грудную клетку. Российские медиа писали, что раненого ребенка доставили в больницу.