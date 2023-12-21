На кордоні Росії з Грузією застрягли 20 громадян України – колишніх в'язнів, – подробиці (фото)

Серед затриманих є хворі на туберкульоз, дехто має виразку шлунка та потребує медичної допомоги.

На російсько-грузинському кордоні у буферній зоні затримали близько 20 громадян України, більшість серед яких є колишніми в’язнями, які опинилися в окупації та були примусово вивезені росіянами під час відступу та депортовані з РФ після завершення терміну покарання. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Люди не можуть перетнути сухопутний кордон Росії з Грузією через "проблеми з документами".

"Більшість із них — колишні ув'язнені, двоє жили в РФ. Вони зараз перебувають у буферній зоні на території грузинського КПП", — йдеться у повідомленні.

Скільки чекають і в якому стані затримані на кордоні

Один із чоловіків розповів, що перебуває між двома кордонами вже три тижні. За його словами, серед українців є хворі на туберкульоз, він сам має виразку шлунка та потребує медичної допомоги.

На російсько-грузинському кордоні у буферній зоні затримали близько 20 громадян України Фото: Courtesy

Ще один чоловік розповів місцевим ЗМІ, що чекає на рішення майже місяць. Він після окупації Криму залишився на півострові та відмовився від російського громадянства. За його словами, після тривалого тиску російська окупаційна влада вирішила депортувати його "за відмову від громадянства, татуювання у вигляді герба України та громадянську позицію". Проте українське консульство поки не підтвердило його дані.

Як зазначається, це вже не перша подібна ситуація. 7 українців спробували перетнути російсько-грузинський кордон 11 жовтня. Два тижні їм довелося спати на підлозі на КПП.

Влада Грузії інформацію про громадян України, які застрягли на кордоні з РФ, поки не коментувала.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Грузія відмовляється пропускати на свою територію колишніх українських в'язнів. Наприкінці серпня група з шести українців провела на КПП "Верхній Ларс" десять днів.