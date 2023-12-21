Студенти ховалися від стрільця на карнизі даху: подробиці стрілянини в Празі (фото)

Мер Праги Богуслав Свобода повідомив, що нападник зістрибнув із висоти. Його особистість і мотиви невідомі.

В Празі внаслідок стрілянини загинули 15 людей, 25 отримали поранення. Про це повідомляє "Голос Америки".

Стрілець відкрив вогонь у будівлі філософського факультету Карлового університету в центрі міста на площі Яна Палаха у старій частині міста близько 3 годині дня за місцевим часом у старій частині міста. Поліція оточила площу та територію, прилеглу до будівлі університету. за одними даними, стрільця ліквідували правоохоронці. Мер Праги Богуслав Свобода повідомив, що нападник зістрибнув із висоти. Його особистість і мотиви невідомі.

Деяким студентам довелось ховатися майже на даху, інші – забарикадувалися в аудиторіях і чекали на евакуацію.

За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Дев'ятеро отримали важкі поранення, ще 16 отримали травми різної ступені тяжкості. В українському МЗС зазначили, що інформація про постраждалих громадян України до них не надходила.

Правоохоронці повідомили, що в університетській будівлі все ще продовжується евакуація, оскільки деякі студенти зачинилися у своїх кімнатах під час стрілянини.

Відповідні вказівки було розіслано працівникам і студентам керівництвом Карлового університету.

"Нікуди не виходьте, якщо ви в офісах, замкніть їх і розставте меблі перед дверима, вимкніть світло", — йдеться в електронному листі.

У соцмережах також публікують відео з місця подій, де видно, як по Карловому мосту від стрілянини тікають люди.

Через інцидент прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що скасував свою поїздку на схід країни й прямує до Праги, повідомив він в мережі X.

Злочини з використанням зброї є відносно рідкісним явищем у Чехії. У грудні 2019 року 42-річний озброєний чоловік убив шістьох людей у приймальні лікарні в східному чеському місті Острава, а потім втік і застрелився. У 2015 році в ресторані в Угерському Броді чоловік застрелив вісьмох людей, а потім наклав на себе руки.

Нагадаємо, що у районі бухти Новоросійська пролунали вибухи, після яких на протилежному березі спалахнула пожежа. Також жителі міста чули звуки стрільби автоматичної зброї.

Раніше повідомлялося, що 14-річна школярка влаштувала стрілянину в брянській гімназії. Дівчина вкрала в батька дробовик із мисливським ножем і відправилася озброєна в школу.