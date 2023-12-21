Поліція назвала ймовірну причину смертельної ДТП з українцями в Польщі

Наразі дорога у місці аварії заблокована. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік.

В районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, восьмеро людей травмувалися. Про це в коментарі кореспондентові "Укрінформу" повідомила Малгожата Павловська, речниця поліції міста Томашув Любельський.

У мікроавтобусі їхали дев'ятеро осіб, усі громадяни України. Одна особа внаслідок ДТП загинула, усіх інших перевезено до лікарні. Аварія відбулася приблизно за 30 км від кордону з нашою державою.

Аварію зафіксували o 06:27 (за київським часом) на території населеного пункту Белжець на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував. Згодом відбулося зіткнення транспортного засобу з вантажівкою, яка перебувала на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у зоні пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська".

Наразі дорога у місці аварії була заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи для легковиків. Водії мають змогу проїхати через села Затилля-Осада та Шаленик. Натомість для вантажівок, які прямують до відповідного пункту пропуску, об’їзд визначено з боку Підкарпатського воєводства через територію населеного пункту Сєдліска.

Смертельна ДТП в Польщі

У Польщі, як інформувало видання RMF24, відбулося зіткнення мікроавтобуса на українській реєстрації та вантажівки. Повідомлялося, що загинув 30-річний громадянин України, ще восьмеро людей отримали поранення. Зазначалося, що ДТП відбулася о 5:30 ранку неподалік пункту пропуску "Рава-Руська — Гребенне" у селі Белжець, яке розташоване у Люблінському воєводстві.

Нагадаємо, у листопаді у Польщі у ДТП з українцями загинула 6-річна донька бійця Сил оборони. Мікроавтобус злетів з дороги і в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, 6-річну дівчинку медики намагалися реанімувати.