Через російську мову: учасниця з Казахстану потрапила в конфуз на "Міс Земля 2023" (відео)

Учасниця конкурсу Аяулим Алімхалієва недостатньо знала англійську мову і не змогла відповісти на запитання журі. Тоді казахський перекладач поспішив допомогти їй, але також неправильно доніс суть питання.

Конкурсантка "Міс Земля 2023" з Казахстану Аяулим Алімхалієва зіткнулася з незручною ситуацією під час свого виступу у В'єтнамі через обмежені знання англійської мови. Щоб уникнути можливих проблем на міжнародному рівні, організатори запросили перекладача на шоу. На жаль, навіть у нього виявилися недостатні мовні навички, що створило додаткові труднощі для конкурсантки. Про це стало відомо з трансляції конкурсу на YouTube.

Під час відбору в топ-4 учасниці з Казахстану поставили запитання англійською мовою: "Що вам подобається в тому, щоб бути жінкою?"

Незважаючи на те, що в неї був обмежений час для відповіді, учасниця з Казахстану вирішила зберегти мовчання. Помітивши це, казахський перекладач із залу вирішив втрутитися і надав їй пояснення, допомагаючи сформулювати відповідь. Але й у нього це вийшло невдало.

"Твоє питання полягає... що робить тебе любити, бути жінкою", — сказав казахський перекладач.

Після ретельного роздуму над запитанням учасниця конкурсу почала розкривати свої почуття, розповідаючи про те, що вона цінує в житті і що приносить їй відчуття любові та задоволення.

"Я вважаю, що те, що робить мене коханою людиною, — це природа, наша екологія, наші люди, все, що пов'язано із землею, дітьми. Я вважаю, що це і є любов. Звичайно, це моя сім'я", — сказала казахстанка, після чого її попросили повторити відповідь знову.

Цього разу учасниця розповіла, що вважає коханням "все, що пов'язано із землею".

Підкреслимо, що йшлося про те, що подобається учасниці в тому, щоб бути жінкою.

Згодом інший перекладач, який володіє в'єтнамською мовою, процитував відповідь Аяулим ведучим. Після прослуховування його перекладу ведуча англійською мовою передала: "Для мене те, що мені подобається в тому, щоб бути жінкою, — це можливість бути коханою".

Природно, відповідь учасниці була іншою, але глядачі, які не знали цих двох мов, не змогли це зрозуміти. Після непорозуміння, винуватцем якого стала російська мова, учасниця з Казахстану не змогла потрапити до числа чотирьох найкращих.

Дивитися з 05:20:05

Нагадаємо, що 26-річна представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова розповіла про розмову з російською конкурсанткою, яка відбулася поза камерами. Вона зізналася, що жодних конфліктних ситуацій у них не виникало в рамках конкурсу, однак одна розмова все ж відбулася.