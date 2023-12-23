Економить бюджет: новий президент Аргентини Мілей хоче звільнити всіх держслужбовців

Новий аргентинський лідер ухвалив різке рішення напередодні Різдва — майже 7 тисяч чиновників шукатимуть роботу. У майбутньому не найкращі зміни чекають і на звичайних працівників: влада ухвалює закони на користь великих компаній.

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей напередодні Різдва захотів звільнити всіх державних службовців, яких взяли на роботу після 1 січня 2023 року. Про це повідомляє видання Infocielo.

Без роботи можуть залишитися майже 7 тисяч чиновників, найнятих цього року, а персонал, який був працевлаштований до цього, очікують перевірки. Реформа Мілея торкнеться держорганів і компаній, а також фірм, чий контрольний пакет перебуває в держвласності. У такий спосіб нова влада хоче скоротити бюджетні витрати, підкреслює видання.

"У разі, якщо роботодавці вирішать продовжити зазначені контракти, вони повинні обґрунтувати своє рішення і показати необхідність продовження укладення цих контрактів", — зазначають журналісти.

Крім цього, Мілей вніс зміни до трудового законодавства не на користь робітничого класу. Аргентинський лідер збільшив випробувальний термін для нових співробітників з трьох до восьми місяців.

"Закони про компенсацію за звільнення без причини були змінені на користь компаній і він планує переглянути трудові угоди, що діють з 1975 року", — вказує Euronews.

Економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей у другому турі президентських виборів 19 листопада набрав понад 55 % голосів. Його суперник, кандидат від пероністів і колишній міністр економіки Серхіо Масса отримав 44,04 % голосів.

Одним із перших, хто привітав Мілея з перемогою, був експрезидент США Дональд Трамп, який сказав, що Мілей зможе перетворити Аргентину на "велику країну".

Нагадаємо, Хав'єр Мілей пропонував раніше президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт із досягнення миру в Україні. Участь Аргентини вкрай важлива у спільних мирних зусиллях, говорив Зеленський.

Фокус раніше писав, що напередодні виборів Аргентина загрузла в економічній і фінансовій кризі. У країні за останні 10 років спостерігалися дуже низькі темпи приросту ВВП на рівні 0,4%.