Передбачила катастрофу: 11-річна школярка знала, що після Різдва станеться щось погане

Тайський острів Пхукет уникнув жертв руйнівного цунамі завдяки порадам школярки з Великої Британії, на ім'я Тіллі, яку прозвали "ангелом місцевого пляжу". Вона сказала батькам, що два тижні тому на уроці географії вчитель розповідав про ознаки цунамі, і здійняли тривогу.

Наступного дня після Різдва (так званий Boxing Day) масштабне цунамі з хвилями до 30 метрів зруйнувало цілі громади вздовж узбережжя Індійського океану. Жертвами природної катастрофи 2004 року, однієї з найбільших в історії, загалом стали 227 898 осіб у 14 країнах. Про це пише The Mirror.

Але на пляжі в Таїланді жертв не було зовсім. Усе завдяки 11-річній дівчинці Тіллі Сміт із села Оксшот (англійське графство Суррей), яка приїхала на Пхукет на канікули разом із сім'єю і помітила незвичайне хвилювання на морі. Вона сказала батькам, що два тижні тому на уроці географії вчитель розповідав про ознаки цунамі, і вирішила здійняти тривогу.

"Море було дуже, дуже пінним, — говорила вона. — Воно не було спокійним, не було звичного припливу і відпливу. Воно все прибувало, і прибувало, і прибувало".

Спочатку батьки до попереджень дочки поставилися скептично. Зрештою вона заявила батькові, матері та семирічній сестрі, що залишить їх самих.

"Я помітила, що коли ми підійшли до моря, воно було все в піні, як зверху на пиві. Усе пузирилося. І я згадала відео, зняті на Гаваях, які дивилася два тижні тому", — згадувала дівчинка. За її словами, коли вона була з матір'ю на пляжі біля готелю, у неї почалася істерика.

"Я не хотіла залишати мою маму, у разі якщо щось станеться. Я говорила: "Серйозно буде цунамі". Але ми йшли все далі й далі від готелю. І врешті я така: "Добре, я вас залишаю, я знаю, що буде цунамі", — розповідала дівчинка в інтерв'ю журналістам. Зрештою Тіллі вдалося переконати батьків.

Батько звернувся до охоронця і сказав: "Послухайте, ви, ймовірно, вирішите, що я збожеволів, але моя дочка абсолютно впевнена, що буде цунамі". Поруч стояв японський турист, який почув розмову і сказав, що на індонезійському острові Суматра стався землетрус, і що дочка може бути права.

У підсумку пляж евакуювали за хвилини до того, як на прибережну лінію повалилася дев'ятиметрова хвиля. У підсумку пляж Май Као (Mai Khao Beach) виявився одним із кількох, де жертв не було.

Згодом учитель географії зі школи Тіллі говорив, що пишається тим, що їй на практиці вдалося застосувати шкільні знання.

Нагадаємо, що 30-метрові хвилі накочуються на Нову Зеландію кожні 580 років.

Також повідомлялося, що, за розрахунками сейсмологів, на початку грудня у Філіппінах і Японії могло бути цунамі.