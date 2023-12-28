Промахнулися на 200 метрів: у Росії посеред річки приземлився літак Ан-24 (фото, відео)

За даними оперативного штабу Якутії, повітряне судно мало приземлитися в аеропорту Зирянки, проте пілоти не побачили злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 30 пасажирів.

У Російській Федерації пасажирський літак Ан-24 промахнувся і приземлився на замерзлій річці Колима. Про це повідомляє оперативний штаб Якутії в Telegram-каналі 28 грудня.

Повітряне судно виконувало рейс ЯП217 за маршрутом "Якутськ-Зирянка-Середньоколимськ", однак унаслідок інциденту було здійснено посадку поза злітно-посадковою смугою аеропорту Зирянка.

"На борту перебували 30 пасажирів і 4 члени екіпажу. Постраждалих немає. Повітряне судно пошкоджень не має. За цим фактом територіальним управлінням Росавіації призначено перевірку", — йдеться в повідомленні.

У Східно-Сибірській транспортній прокуратурі також додали, що наразі встановлюються всі деталі та обставини посадки літака Ан-24 посеред озера.

За попередніми даними, однією з причин інциденту може бути помилка екіпажу, якої він припустився під час пілотування. Було проведено евакуацію всіх, хто був на борту, і нібито обійшлося без постраждалих.

"На місце авіаційної події вилетіла комісія Саха (Якутського) МТУ Росавіації, співробітники Якутського слідчого відділу на транспорті ВМСУт СК Росії і керівництво авіакомпанії "Полярні авіалінії", — йдеться в повідомленні.

Російське медіа "Якутск Вечерний" написало, що пілоти промахнулися повз злітно-посадкову смугу приблизно на 200 метрів і приземлилися на березі річки. Вони просто не змогли її побачити.

Більше подробиць із цього приводу не прозвучало.

В Якутії літак здійснив аварійну посадку посеред річки Колима Фото: Telegram В Якутії літак здійснив аварійну посадку посеред річки Колима Фото: Telegram В Якутії літак здійснив аварійну посадку посеред річки Колима Фото: Telegram

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що за перші кілька днів зимового місяця з літаками "Россия" сталося 11 інцидентів. За інформацією російських медіа, 5 грудня в Ан-12 перестала працювати система управління керма, він приземлився в аеропорту "Хурба" Комсомольська-на-Амурі. Цього ж дня літак Москва-Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову системи стабілізації.