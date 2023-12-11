"Кружляв 40 хвилин": ЗМІ дізналися подробиці аварійної посадки літака РФ з "радіоактивним" вантажем

Літак екстрено приземлився в аеропорту Москви, але міг кружляти у небі близько 40 хвилин, перш ніж отримав дозвіл.

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Екіпаж російського пасажирського літака, який, за повідомленнями російських джерел, перевозив "радіоактивний вантаж", був змушений здійснити екстрену посадку. Про це повідомляє Express.

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Авіасудно приземлилося "аварійно приземлилося" за кілька хвилин після зльоту. Жодних чітких подробиць про таємничий вантаж, який перевозив цей пасажирський літак, наразі не надано. Він наче не був пошкоджений, і ніхто з пасажирів не постраждав під час аварійної посадки.

Журналісти Express посилаються на публікації російських ЗМІ каналів у Telegram. У повідомленні вказана інформація видання "Выстрел". У ній йдеться про те, що літак, який прямував до Ханти-Мансійська на заході Сибіру, кружляв у небі близько 40 хвилин, перш ніж здійснити посадку на "підвищеній швидкості" в тому ж московському авіахабі, звідки вилетів.

Російська влада ніяк не прокоментувала транспортування таємничого вантажу. Російська транспортна прокуратура заявила, що "командир повітряного судна повідомив про проблеми з механізацією крила, у зв'язку з чим було ухвалене рішення про повернення в аеропорт вильоту. Посадка "завершилася благополучно".

Початкові повідомлення свідчили про те, що на борту літака знаходилася "радіоактивна речовина", а не обладнання, Utair стверджувала, що літак перевозив вантаж для онкологічної лікарні. Чіткої інформації про вантаж надано не було. Telegram-канал Shot стверджував, що він належав до категорії "небезпечних вантажів", перевезення яких дозволено Міністерством транспорту Росії.

"Радіоактивний" вантаж і літак РФ

Російський літак із 19 кг радіоактивного матеріалу, як повідомили в Baza з посиланням на джерела, здійснив екстрену посадку. Під час посадки авіасудно подало сигнал аварійної тривоги через несправність шасі, але в підсумку успішно приземлився у Внуково.

Як повідомляє The Moscow Times, лише за перші 8 днів зими з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів. Зокрема, 8 грудня Airbus А319-111 авіакомпанії "Россия" готувався до аварійної посадки через розгерметизацію салону в Мінеральних водах. Літак летів із Санкт-Петербурга, на його борту перебувало 111 осіб. Також уранці того ж дня Boeing 737 (Новосибірськ-Москва) компанії S7 повернувся в Толмачево через помпаж обох двигунів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Якутії вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку. Внаслідок події були є постраждалі.