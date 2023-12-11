Російський літак із 19 кг радіоактивного матеріалу здійснив екстрену посадку, — ЗМІ

За даними журналістів, ідеться про борт, який летів рейсом до Москви зі 104 пасажирами та 5 членами екіпажу.

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Російський пасажирський літак, на борту якого перевозили радіоактивний матеріал, здійснив екстрену посадку в Москві, про це повідомляє Baza з посиланням на джерела.

Зазначається, що борт авіакомпанії "Ютейр" виконував рейс із Ханти-Мансійська до Москви вночі 11 грудня. На його борту перебували: 104 пасажири, 5 членів екіпажу і, до всього іншого, 19 кг радіоактивної речовини.

Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі, але в підсумку успішно приземлився у Внуково.

Офіційного підтвердження відомостей про посадку літака з небезпечною речовиною поки що не було.

За інформацією Deutsche Welles, уже не вперше за останній час літаки російських авіакомпаній здійснюють аварійні посадки з технічних причин. Подібних випадків за останні два тижні було понад 10.

Так, 2 грудня літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів рейсом із Санкт-Петербурга до Москви, здійснив екстрену посадку в "Шереметьєво": відмовив лівий двигун.

5 грудня літак Ан-12 приземлився в Комсомольську-на-Амурі через порушення рульового управління.

8 грудня через пошкодження двигуна літак авіакомпанії S7 був змушений піти на посадку в Новосибірську.

Нагадаємо, що 7 грудня у РФ під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204, який перевозив вантаж до Китаю.

Також повідомлялося, що 9 грудня стало відомо про зіткнення в Чорному морі корабля РФ із судном, яке вийшло з ізмаїльського порту.