Понад чверті росіян не вистачає грошей навіть на одяг та взуття, – опитування

Згідно із даними російських соціологів, у 7% росіян не вистачає грошей на харчування, а 19% не вистачає доходу, аби купити одяг.

У Росії провели соціологічне опитування та оцінили рівень добробуту серед жителів. Так, 26% опитаних заявили, що їм не вистачає коштів, аби купувати одяг та взуття. Зокрема, 7% відповіли, що їхнього доходу не вистачає навіть на харчування. Такі результати опитування опублікувала російська Вища школа економіки.

36% опитаних росіян заявили, що їхній дохід дозволяє купувати одяг та взуття, однак купити побутову техніку не можуть. Лише 17% людей заявили, що є забезпеченими та їм вистачає доходу навіть для того, щоб купити житло.

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У порівнянні з минулим роком рівень "суб’єктивної бідності" у росіян знизився. Зокрема, у 2022 році 30% громадян РФ заявляли, що не мають грошей на одяг, а не вистачає навіть на їжу – 10%. Соціологи кажуть, що цьому посприяло "ослаблення зв’язків із зовнішнім світом".

Також росіян розпиталися, чи змінилися за останні три місяці їхні доходи. 75% респондентів відповіли, що матеріальне становище не змінилося, однак про погіршення фінансової ситуації заявили 15% людей.

У результатах опитування йдеться, що громадяни РФ дивляться у майбутнє з оптимізмом – 16% з них вважають, що у них покращиться ситуація з доходами.

У середньому росіянин в місяць отримує 33 тисячі рублів (близько 367 доларів), однак згідно з офіційною статистикою середня зарплата громадянина Росії у другому кварталі становила 48 тисяч рублів (близько 533 долари).

Зважаючи на такі показники росіяни вважають, що для нормального життя у середньому дохід повинен становити у середньому 63,5 тисячі рублів в місяць (706 доларів). Зокрема, опитані заявили, що у великих містах для життя без потреби економії потрібно отримувати 80 тисяч рублів в місяць (889 доларів), а у селі — 50 тисяч рублів (556 доларів).

Зазначається, що опитування проводилося у 55 регіонах Російської Федерації та у ньому взяли участь 6 тисяч осіб віком від 18 років.

Нагадаємо, згідно із даними українського опитування, 28,2% українців оцінили рівень добробуту своєї родини як досить поганий. Про те, що ледве зводять кінці з кінцями заявили 9,8% опитаних українців. Зокрема, 38,8% респондентів відповіли, що їхнього доходу вистачає лише на купівлю необхідних продуктів та речей.

Попри це, у Держстаті відзвітували про зростання заробітних плат в українців. Так, літом цього року середній розмір зарплати в Україні становив 17 937 гривень, що на понад 22% більше у порівнянні з минулим роком.