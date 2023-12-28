Деяким пенсіонерам підвищать пенсії з 1 січня: кому та на скільки

Перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, що здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, проводитиметься у березні 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, розповіли в Пенсійному фонді.

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З 1 січня деяким пенсіонерам збільшать пенсійні виплати. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Згідно з законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" відбудеться підвищення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Зокрема, з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата буде на рівні 7100 гривень, наразі — 6700 гривень.

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Збільшення розміру пенсій

"Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно)", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ наголосили, що з 1 січня мінімальний розмір пенсій для таких громадян не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати, тобто 2 840 гривень відповідно до частини другої статті 28 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Також з січня збільшать розмір щомісячної грошової виплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

З січня розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, збільшиться до 2361 гривні, тоді як прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — до 2920 гривень. У результаті розмір надбавки до пенсії почесним донорам України збільшиться з 258,90 до 292 гривні.

У ПФУ додали, що пункт 9 Прикінцевих положень закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" встановив, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, що здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (встановленого станом на 1 січня 2024 року), проводитиметься з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної пенсії становитиме 2 361 гривню, тоді як максимальна пенсія становитиме 23 610 гривень.

Раніше повідомлялося, що літні люди, які не матимуть 15 років стажу у 65 років, отримуватимуть соціальну допомогу, а не пенсію. Її розмір визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за пів року, проте він не повинен перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних.